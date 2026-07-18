Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Juve senza Kolo” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026 Emergenza Spalletti Post navigation Previous: Palermo, UFFICIALE: Fortin è rosaneroNext: Prima pagina Giornale di Sicilia: “Boss ucciso, due condanne” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo cerca Rao e Kamate” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “In capo al mondo” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Borsellino, il giorno del ricordo. Il fratello all’attacco di Meloni” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Boss ucciso, due condanne” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ucciso davanti alla moglie” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, preso Fortin dal Lens” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Kimi sfreccia a Spa” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scudetto eterno” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Borsellino, ricordo e polemica” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La finale del destino” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Cefpas, deputato agli arresti” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il City riflette: idea Corvino” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026