Prima pagina Tuttosport: “Kimi sfreccia a Spa”

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«Vlahovic? Citofonare Juve…»

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ucciso davanti alla moglie”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, preso Fortin dal Lens”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scudetto eterno”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Borsellino, ricordo e polemica”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La finale del destino”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Cefpas, deputato agli arresti”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Tornano i roghi, in fumo 4 mila ettari”

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Prima pagina Tuttosport: “«Con le donne dello sport una rivoluzione culturale»”

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Prima pagina Tuttosport: “Palermo, il patto di Inzaghi”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “«Sparate, così pagano il pizzo»”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve, se telefonando…”

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Frosinone, Desplanches è arrivato per le visite mediche: prestito dal Palermo

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Gazzetta dello Sport: “Sampdoria scatenata: arrivano Lauritsen e Ravanelli. Padova su Cheddira”

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Gazzetta dello Sport: “Palermo, Inzaghi studia più moduli: mercato decisivo per completare il puzzle”

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Repubblica: “La maglia che sa di Zagara. Uno show all’ortofrutticolo con Miccoli e street food”

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Repubblica “Palermo, Inzaghi alza i ritmi: contro l’Ingolstadt un test per crescere”

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