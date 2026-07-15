Prima pagina Tuttosport: “Palermo, il patto di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
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Prima amichevole per i rosanero

Altre notizie

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Mafia, altra mannaia: 37 condanne”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Il riscatto affidato ai giovani”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Assurdo: amichevoli vietate ai tifosi Toro!”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ciao Francia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: In cella la banda dei kalashnikov Meloni: “L’esercito a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo speciale”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Cade la mafia di pizzo e kalashnikov”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Juve contro tutto”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scommessa Pirlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mitico”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “And The Sinner Is”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026

Ultimissime

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Corriere dello Sport: “Lecce, sfuma Hysaj. Cagliari insiste per Maldini. Le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, intrecci di mercato: il Pisa sogna Abiuso e il Vicenza chiude Tsadjout”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
renzo barbera tifosi cancelli

Corriere dello Sport: “Barbera, il 20 luglio riunione decisiva. Il progetto supera i 300 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Corriere dello Sport: “Palermo, Osti cerca quattro rinforzi. Bozzolan e Rao restano le priorità”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
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Corriere dello Sport: “Inzaghi: «Siamo in debito con i tifosi. Johnsen deve segnare 7-8 gol»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026