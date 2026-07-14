Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ciao Francia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Bleus irriconoscibili, Mbappé flop

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Mafia, altra mannaia: 37 condanne”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo da Serie A”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Il riscatto affidato ai giovani”

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Prima pagina Repubblica Palermo: In cella la banda dei kalashnikov Meloni: “L’esercito a Palermo”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo speciale”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Cade la mafia di pizzo e kalashnikov”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve contro tutto”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scommessa Pirlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mitico”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “And The Sinner Is”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il gran caldo arriva nell’Isola E l’agricoltura è in ginocchio”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Porta Juve, Suzuki ora spera”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026

Ultimissime

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Gazzetta dello Sport: “Desplanches a Frosinone per rilanciarsi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Il Secolo XIX: “Entella, arriva Corona: «Qui per crescere e giocare con continuità»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Il Messaggero: “Desplanches a un passo dal Frosinone: il Palermo apre al prestito”

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Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Lovisa accelera sul mercato. Vasic resta un obiettivo”

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Repubblica: “Il City manda i manager. Rosa a caccia di Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026