Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mitico”

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Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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Sinner fenomenale

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sinner fai la storia”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo con Rao anche Kamate”

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Gazzetta dello Sport: “Verona su Cheddira, Cesena e Catanzaro si muovono: le ultime di mercato in Serie B”

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Gazzetta dello Sport: “Pisa, doppio colpo Marras-Leone. Moreo piace al Palermo”

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Giornale di Sicilia: “Athletic Palermo, avanti con la continuità: Minuss vicino, Bonfiglio saluta”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Bozzolan per la fascia. Trimboli resta in attesa”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Compagnon prende quota. Rao resta in attesa”

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