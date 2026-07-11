Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sinner fai la storia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
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Oggi la finale con Zverev che ha battuto nelle ultime 9 sfide

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Prima pagina Tuttosport: “Porta Juve, Suzuki ora spera”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Insegue il fratello per strada e lo uccide con la mannaia”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi disegna il Palermo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “La visita lampo di Meloni”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Riecco il re”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo con Rao anche Kamate”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Irfis in mano a tre fedelissimi. Schifani blinda il forziere”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Stangata su mafia e racket”

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Prima pagina Tuttosport: “Favoloso Sinner”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Colpo d’Ala”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Pressing Palermo. Accelerata per Rao”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tragedia dopo la lite”

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Ultimissime

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Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, parte l’era Possanzini: Vasic resta un obiettivo, Kofler resiste al Cagliari”

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Tuttosport: “Arezzo, sogno Brunori dopo Cerri. Pisa e Modena protagoniste sul mercato”

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Gazzetta dello Sport: “Italia, corsa alla panchina: Conte, Mancini o Guardiola? Maldini e Leonardo preparano la scelta”

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Gazzetta dello Sport: “Serie B, la rivoluzione delle panchine: sette debuttanti al via”

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Repubblica: “Palermo, Inzaghi accende i motori: primo giorno di lavoro a Santa Cristina”

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