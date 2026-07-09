Prima pagina Corriere dello Sport: “Pressing Palermo. Accelerata per Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
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Con il Napoli vicino l’accordo

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Prima pagina Corriere dello Sport: “C’è anche Rao per il Palermo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rifateci sognare”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Uditore si ribella, cartoline contro i boss”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Assalto Palermo”

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Prima pagina Tuttosport: “Sinner aspetta Cobolli e… Nole”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regionali, altri aumenti”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Estasi Messi”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Mondiale preso a calci”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il killer fuggiva da una condanna”

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Corriere dello Sport: “Palermo, non solo Rao. Compagnon resta nel mirino, vive le piste Rui Modesto e ala destra”

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Corriere dello Sport: “Palermo, sprint per Rao. Il talento del Napoli è sempre più vicino”

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Chiariello sul possibile passaggio di Rao al Palermo: «Con Inzaghi crescerà, ma io lo avrei tenuto a Napoli fino a dicembre»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026