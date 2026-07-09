Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Pressing Palermo. Accelerata per Rao” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026 Con il Napoli vicino l’accordo Post navigation Previous: Mantova, colpo a centrocampo: in arrivo Filippo Vesentini dall’Union BresciaNext: Chiariello sul possibile passaggio di Rao al Palermo: «Con Inzaghi crescerà, ma io lo avrei tenuto a Napoli fino a dicembre» Altre notizie Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Il Festino dei grandi numeri vale tre milioni di euro” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “«Toro, offerte no ma interesse sì»” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Asp, accoltellato un medico” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “C’è anche Rao per il Palermo” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rifateci sognare” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Uditore si ribella, cartoline contro i boss” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Assalto Palermo” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Sinner aspetta Cobolli e… Nole” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regionali, altri aumenti” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Estasi Messi” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Mondiale preso a calci” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il killer fuggiva da una condanna” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026