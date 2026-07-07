Prima pagina Corriere dello Sport: “Assalto Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
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Continuano le grandi manovre di mercato del club rosanero

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Mondiale preso a calci”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il killer fuggiva da una condanna”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Compagnon, il Palermo vuole chiudere”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Bandi e sblocco delle assunzioni. Maggioranza alla prova dell’Ars”

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Prima pagina Tuttosport: “Flavio e Jas, oh yes!”

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Prima pagina Tuttosport: “Il principe Charles”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “RECLERC”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Ferrari spaziale”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Follia omicida in via Sampolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “A tutto Kimi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Sprint e pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo: Cassandro. E adesso Hernani”

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Corriere dello Sport: “Zaniolo rinnova con l’Udinese. Como a un passo da Yan Couto, il Genoa chiude per Havel”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
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Corriere dello Sport: “AIA, rivoluzione nelle Commissioni. Ci sono anche le nuove maglie”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
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Corriere dello Sport: “Caso Rocchi, verso l’archiviazione dell’inchiesta: attesa la decisione della Procura”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
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Corriere dello Sport: “Serie B, Inzaghi guida il gruppo dei confermati. Baroni è il tecnico più esperto”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
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Corriere dello Sport: “Serie B, il mercato accelera: Sampdoria, Pisa, Catanzaro, Empoli e Arezzo protagoniste”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026