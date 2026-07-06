Prima pagina Corriere dello Sport: “Compagnon, il Palermo vuole chiudere”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-07 055818

Osti è scatenato

Altre notizie

Screenshot 2026-07-06 085524

Prima pagina Tuttosport: “Il principe Charles”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Screenshot 2026-07-06 081733

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “RECLERC”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Screenshot 2026-07-06 053643

Prima pagina Corriere dello Sport: “Ferrari spaziale”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Screenshot 2026-07-06 065155

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Follia omicida in via Sampolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Screenshot 2026-07-05 085100

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “A tutto Kimi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
Screenshot 2026-07-05 083738

Prima pagina Tuttosport: “Sprint e pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
Screenshot 2026-07-05 062515

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo: Cassandro. E adesso Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
Screenshot 2026-07-05 082125

Prima pagina Repubblica Palermo: “Parroci, volontari, artisti. Lampedusa si stringe a Prevost”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
Screenshot 2026-07-05 080618

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Papa «chiama» l’Europa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
Screenshot 2026-07-04 084046

Prima pagina Tuttosport: “Fanta Lewis!”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
Screenshot 2026-07-04 061343

Prima pagina Corriere dello Sport: “Compagnon nel mirino. Assalto Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
Screenshot 2026-07-04 082237

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Messi Ma che paura”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026

Ultimissime

Pallone Serie A

Corriere dello Sport: “Cagliari, asse caldo con l’Atalanta. Bowie resta l’obiettivo, Zerbin piace al Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
b97b2785b4

Corriere dello Sport: “Malagò aspetta Maldini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
58cbc4a76d

Corriere dello Sport: “Serie B, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
palermo frosinone 2-0 (1) osti

Corriere dello Sport: “Palermo, corsa agli esterni: Compagnon in pole, restano vive le piste Almqvist, Rui Modesto e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Corriere dello Sport: “Palermo, Hernani è ufficiale. Il brasiliano rinforza il centrocampo, resta viva la pista Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026