Giornale di Sicilia: “Liverani promuove Hernani: «Giocatore di qualità, il Palermo ha fatto un grande colpo»”

L’arrivo di Hernani al Palermo incassa anche l’approvazione di Fabio Liverani. L’ex centrocampista e capitano rosanero, che ha allenato il brasiliano ai tempi del Parma, ha espresso parole di grande stima nei confronti del nuovo acquisto della squadra di Filippo Inzaghi. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Liverani considera Hernani un rinforzo di assoluto livello per le ambizioni del club.

«A livello umano e caratteriale è un ragazzo d’oro – ha dichiarato Liverani –. È un professionista serio, si allena sempre al massimo e ha qualità importanti. Per il Palermo è un grande acquisto: abbina tecnica, fisicità ed esperienza, caratteristiche fondamentali per una squadra che punta a vincere il campionato». Parole riportate da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, che evidenziano come il tecnico romano abbia ricordato anche il contributo determinante del brasiliano nella promozione del Monza in Serie A.





Dal punto di vista tattico, Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia sottolinea come Liverani ritenga Hernani un giocatore estremamente duttile. «Nel 4-2-3-1 può giocare sia nei due davanti alla difesa sia alle spalle della punta. Ha inserimento, qualità, gol, fisicità ed equilibrio. Quelli sono i suoi ruoli», ha spiegato l’ex allenatore del Parma, con il quale Hernani mise a segno tre reti in quindici partite.

Liverani vede inoltre un Palermo sempre più competitivo dopo gli arrivi di Hernani, Estevez e Cassandro. Come riporta ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’ex capitano rosanero è convinto che la società abbia intrapreso il percorso giusto per centrare la promozione.

«Il Palermo vuole andare in Serie A e quando una società dichiara apertamente un obiettivo del genere significa che ha la forza e la volontà di migliorarsi. La squadra era già forte, mantenendo la guida tecnica e il direttore sportivo partirà tra le favorite. Il Palermo ha l’obbligo di vincere il campionato», ha affermato Liverani.

Infine, l’ex centrocampista ha indicato i rosanero come la squadra da battere nella prossima Serie B, pur riconoscendo il valore delle retrocesse dalla Serie A. «Le retrocesse partono sempre avanti, ma su tutte vedo il Palermo. Inoltre il pubblico del Barbera è fuori categoria e in Serie B può davvero fare la differenza», ha concluso.