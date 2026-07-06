Pedullà: “Luvumbo ha preso tempo con il Palermo, ora aspetta il Maiorca”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
pedullà

Arrivano ulteriori conferme sul mancato approdo di Zito Luvumbo al Palermo. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club rosanero aveva raggiunto tutti gli accordi necessari con il Cagliari per il trasferimento dell’esterno angolano, spingendosi anche a offrire al calciatore un ingaggio superiore rispetto a quello proposto dal Maiorca.

Nonostante le condizioni favorevoli messe sul tavolo dal Palermo, la trattativa non si è mai sbloccata. Sempre secondo Alfredo Pedullà, la società di viale del Fante aveva fissato un ultimatum al giocatore, chiedendo una risposta entro tempi precisi. Una scadenza che, però, non è stata rispettata.


Alla base dello stallo ci sarebbe la volontà dello stesso Luvumbo, che avrebbe deciso di prendere tempo continuando ad aspettare il Maiorca, club nel quale ha già militato in prestito e che rappresenterebbe la sua destinazione preferita.

La trattativa tra Cagliari e Maiorca resta infatti aperta e prosegue, mentre il Palermo, preso atto della situazione, è pronto a concentrare le proprie attenzioni su altri profili per rinforzare la corsia offensiva richiesta da Filippo Inzaghi.

Altre notizie

1

Palermo, sfuma definitivamente Luvumbo: l’angolano ha scelto il Maiorca

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
tifosi renzo barbera tornelli

Barbera, la VI Circoscrizione approva una mozione per migliorare la viabilità nei giorni delle partite del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
favale

Padova, Favale nel mirino di Juve Stabia e Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
740259930_1342257507997444_1590982768019460431_n

Benevento, è ufficiale l’arrivo di Logan Gaspar: firma fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Monza vs Empoli- Serie BKT 2025/2026

Palermo, ecco Hernani: il centrocampista torna alla corte di Inzaghi. La scheda di presentazione

Angelo Giambona Luglio 6, 2026
JULIAN-ILLANS

Arezzo, Illanes a un passo: firma attesa nelle prossime ore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
ndoj

Ascoli, si valuta un colpo in mediana: Ndoj verso l’addio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
martinelli

Avellino, è fatta per l’arrivo di Martinelli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
46619e407f341fd609e0f79f7153fb43_1200x675

Palermo, Hernani è UFFICIALE: il centrocampista brasiliano firma un contratto pluriennale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Screenshot 2026-07-06 111738

Palermo, indizio social per Hernani: sul canale WhatsApp risuona una canzone brasiliana, l’annuncio è ormai imminente

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
palermo cremonese 2-3 (57) pallone

Tuttosport: “Serie B, il mercato entra nel vivo: Palermo su Di Mario, Brighenti torna a Vicenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (28) augello inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Serie B, da oggi si riparte: via ai ritiri”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026

Ultimissime

pedullà

Pedullà: “Luvumbo ha preso tempo con il Palermo, ora aspetta il Maiorca”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
1

Palermo, sfuma definitivamente Luvumbo: l’angolano ha scelto il Maiorca

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
tifosi renzo barbera tornelli

Barbera, la VI Circoscrizione approva una mozione per migliorare la viabilità nei giorni delle partite del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
favale

Padova, Favale nel mirino di Juve Stabia e Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
740259930_1342257507997444_1590982768019460431_n

Benevento, è ufficiale l’arrivo di Logan Gaspar: firma fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026