Pedullà: “Luvumbo ha preso tempo con il Palermo, ora aspetta il Maiorca”

Arrivano ulteriori conferme sul mancato approdo di Zito Luvumbo al Palermo. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club rosanero aveva raggiunto tutti gli accordi necessari con il Cagliari per il trasferimento dell’esterno angolano, spingendosi anche a offrire al calciatore un ingaggio superiore rispetto a quello proposto dal Maiorca.

Nonostante le condizioni favorevoli messe sul tavolo dal Palermo, la trattativa non si è mai sbloccata. Sempre secondo Alfredo Pedullà, la società di viale del Fante aveva fissato un ultimatum al giocatore, chiedendo una risposta entro tempi precisi. Una scadenza che, però, non è stata rispettata.





Alla base dello stallo ci sarebbe la volontà dello stesso Luvumbo, che avrebbe deciso di prendere tempo continuando ad aspettare il Maiorca, club nel quale ha già militato in prestito e che rappresenterebbe la sua destinazione preferita.

La trattativa tra Cagliari e Maiorca resta infatti aperta e prosegue, mentre il Palermo, preso atto della situazione, è pronto a concentrare le proprie attenzioni su altri profili per rinforzare la corsia offensiva richiesta da Filippo Inzaghi.