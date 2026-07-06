Padova, Favale nel mirino di Juve Stabia e Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
favale

Il futuro di Giulio Favale potrebbe essere lontano da Padova. Nonostante il rinnovo di contratto firmato nell’estate del 2025, il terzino sinistro classe 1998 è finito al centro di diverse attenzioni di mercato in vista della prossima stagione.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sulle tracce dell’esterno ci sono Juve Stabia e Bari. Il club campano segue con interesse il giocatore, mentre i biancorossi potrebbero sfruttare il richiamo della Serie B per convincere Favale a lasciare il Veneto.


Con il nuovo corso avviato dal Padova, la permanenza del laterale non appare più così scontata. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le manifestazioni d’interesse si trasformeranno in una trattativa concreta.

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