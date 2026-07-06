Gazzetta dello Sport: “Empoli e Catanzaro, è la settimana decisiva per le panchine”

Mancano soltanto gli ultimi tasselli per completare il mosaico delle panchine della Serie B. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, entro mercoledì tutti i club avranno definito la guida tecnica per la prossima stagione. Restano da ufficializzare soltanto Empoli e Catanzaro, ma le scelte sono ormai state prese e manca solamente l’annuncio.

In casa Empoli, spiega Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il presidente Fabrizio Corsi ha dovuto prima concentrarsi sulla possibile cessione del club. L’operazione, però, non è andata a buon fine e soltanto dopo aver definito la posizione del direttore sportivo Artico si è potuto entrare nel vivo della programmazione tecnica.





Prima di pianificare il mercato, con le possibili cessioni di Popov, Shpendi, Guarino ed Elia e con il budget ormai delineato, la società ha affrontato il nodo allenatore. Nonostante la separazione dello scorso ottobre fosse stata particolarmente travagliata, Artico ha lavorato per ricucire il rapporto con Guido Pagliuca, tecnico ancora sotto contratto e da sempre molto stimato dal dirigente.

Secondo quanto riferisce Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, dopo aver valutato anche i profili di Luca D’Angelo e Moreno Longo, la scelta è ricaduta nuovamente su Pagliuca. I colloqui tra le parti hanno portato a un’intesa, accompagnata anche dalla revisione del contratto dell’allenatore, che ha sposato il progetto dell’Empoli fondato su una rosa ancora più giovane. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, pur con la prudenza dovuta dopo la mancata firma con il Cesena sfumata all’ultimo momento nei giorni scorsi.

Situazione ormai definita anche a Catanzaro, dove il prescelto è Giorgio Gorgone. Il tecnico era stato accostato anche al Südtirol, prima che il club altoatesino virasse definitivamente su Davide Possanzini. Questa volta, però, Gorgone preferisce mantenere il massimo riserbo fino all’annuncio ufficiale.

Come evidenzia ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Catanzaro vuole evitare nuovi imprevisti dopo il caso che ha coinvolto Alberto Aquilani Turati (ndr: nell’articolo viene indicato Turati), atteso in sede per risolvere il contratto già firmato prima di trasferirsi allo Spezia. Proprio per questo motivo la società giallorossa procederà con cautela e dovrebbe ufficializzare Gorgone tra domani e mercoledì. Curiosamente, il Catanzaro, ultima squadra a terminare la stagione disputando la finale playoff, sarà anche l’ultima a completare il quadro degli allenatori di Serie B.

Con queste due nomine il panorama delle panchine sarà finalmente completo. Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport sottolinea anche un dato significativo: saranno ben sette gli allenatori al debutto in Serie B.

Tra le novità figurano i tecnici promossi dalla Serie C Floro Flores, Tomei e Gorgone, oltre a Pasquale Cioffi, già protagonista in Serie A, Alino Diamanti, reduce dall’esperienza australiana, Bernardo Corradi, arrivato dopo il lavoro nello staff del Milan, e Daniele Galloppa, promosso dalla Primavera della Fiorentina.

Accanto ai debuttanti ci saranno anche allenatori che conoscono bene il campionato cadetto. Come ricorda in chiusura Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Marco Baroni, Paolo Bianco e Filippo Inzaghi hanno già conquistato la promozione dalla Serie B, mentre anche Marco Giampaolo può vantare un successo ai tempi dell’Ascoli, pur senza poter ufficialmente guidare la squadra a causa delle limitazioni legate al patentino. Un mix di esperienza e novità che promette di rendere particolarmente interessante la prossima stagione.