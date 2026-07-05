Tuttosport: “Sampdoria, pazza idea Insigne. In ballo un contratto annuale con un ingaggio di 500 mila euro”

La Sampdoria valuta il colpo a sorpresa per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club blucerchiato sta pensando a Lorenzo Insigne, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Pescara.

L’esterno offensivo, 35 anni, era tornato in Abruzzo lo scorso gennaio, nella squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio, senza però riuscire a evitare la retrocessione in Serie C. Proprio nello scontro diretto perso dal Pescara contro la Sampdoria l’11 aprile si era registrato anche un acceso battibecco tra Insigne e il blucerchiato Di Pardo.





Nonostante ciò, la società ligure starebbe valutando concretamente il suo ingaggio. Sul tavolo ci sarebbe un contratto annuale da circa 500 mila euro, proposta sulla quale il calciatore si sta prendendo qualche giorno di riflessione.

Su Insigne resta vivo anche l’interesse del Pescara, pronto a offrirgli un biennale, oltre ad alcune proposte provenienti dall’estero, economicamente più vantaggiose. L’ex Napoli, però, dopo l’esperienza al Toronto dal 2022 al 2025, starebbe privilegiando un eventuale ritorno stabile in Italia anche per motivi familiari.

Un eventuale approdo a Genova rappresenterebbe una sorpresa, considerando il rapporto non sempre semplice tra il giocatore e l’ambiente blucerchiato. In compenso ritroverebbe nello staff del nuovo tecnico Bernardo Corradi anche Attilio Lombardo, con cui ha condiviso l’esperienza della vittoria dell’Europeo 2021 nello staff della Nazionale guidata da Roberto Mancini.

Le altre trattative

La Samp continua a lavorare anche sul ritorno del portiere Tommaso Martinelli dalla Fiorentina. Il giovane estremo difensore sembrerebbe orientato a vestire nuovamente la maglia blucerchiata, preferendola all’Avellino.

Più complicata, invece, la pista che porta al difensore Mattia Viti. Il Nizza non è disposto a concederlo nuovamente in prestito e chiede circa 3 milioni di euro per il cartellino, cifra ritenuta troppo elevata dalla società ligure.

Intanto il nuovo direttore sportivo Branco continua a monitorare il mercato internazionale, soprattutto tra Olanda, Spagna e Portogallo, con particolare attenzione agli svincolati. Tra i profili seguiti resta quello dell’esterno destro basco Gaizka Larrazabal, reduce dall’esperienza al Casa Pia.