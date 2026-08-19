Serie B, su DAZN torna subito «Zona B»: il format disponibile già dalla prima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

La Serie BKT si prepara a tornare protagonista nel weekend con una novità importante sul fronte televisivo. Con l’avvio della nuova stagione, infatti, «Zona B» sarà disponibile su DAZN sin dalla prima giornata di campionato, senza dover attendere le settimane successive.

Il format dedicato alla contemporaneità delle partite rappresenta ormai uno degli appuntamenti più riconoscibili per gli appassionati della cadetteria. La possibilità di seguire in diretta gol, occasioni e momenti principali provenienti dai diversi campi consentirà dunque ai tifosi di vivere immediatamente il campionato attraverso una copertura più ampia delle gare disputate nello stesso momento.


Una scelta che si inserisce nel percorso di crescita intrapreso dalla Serie B, con l’obiettivo di rendere il prodotto sempre più coinvolgente e accessibile. Il ritorno immediato di «Zona B» rappresenta infatti soltanto uno degli elementi previsti per la nuova stagione.

Tra le altre novità figura anche l’introduzione di nuove telecamere, pensate per migliorare la produzione televisiva e offrire agli spettatori una visione più completa delle partite. A questo si aggiunge l’ingresso della competizione nel mondo di Fantacalcio.it, altro passo rivolto ad ampliare l’interesse e il coinvolgimento del pubblico.

Il campionato cadetto ripartirà quindi accompagnato da diverse innovazioni. Per gli appassionati, la prima certezza riguarda proprio DAZN: «Zona B» sarà presente fin dall’esordio stagionale, permettendo di seguire contemporaneamente quanto accade sui diversi campi della Serie B.

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