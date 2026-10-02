Cesena, cambia la proprietà: Melby nuovo presidente del club

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
a20260426t040115-m-10-211-97-200-37-2-3-34-f_3051471_20261002214647

Cambio societario in casa Cesena. Il club bianconero, attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, ha reso noto il cambio di proprietà, con Mike Melby che è diventato il nuovo presidente.

Questo il comunicato del club:


“Cesena FC comunica che l’assemblea ordinaria dei soci, tenutasi giovedì 24 settembre 2026, ha elevato a quattro il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ed ha nominato consigliere Michael J. DeLuca Melby attribuendo allo stesso la carica di Presidente. John Frank Aiello e Anthony Scotto, già Copresidenti del Cesena FC, hanno contestualmente assunto la carica di Vicepresidenti e Massimo Agostini continuerà nel ruolo di Consigliere”.

Altre notizie

DeGiorgioConferenza021026

Juve Stabia, De Giorgio: «Le vicende extracalcistiche ci hanno condizionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
main2946b

Sudtirol, Possanzini: «Stiamo lavorando bene, prepareremo la partita contro l’Ascoli strategicamente»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
pecchia-pre-entella-e1789740700868

Cremonese, Pecchia: «La sosta un periodo fondamentale, alla ripresa dovremo farci trovare pronti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
Screenshot 2026-10-02 173202

Brunori: «Palermo mi ha fatto maturare. Baldini per me è stato come un papà»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
Immagine

Vicenza, Costa: «Ce la possiamo giocare con tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
Immagine

Sampdoria, Karamoh: «Aspiriamo ad andare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
tomei-pregara

Ascoli, Tomei: «Bravi e fortunati, siamo andati oltre le aspettative»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
Immagine

Cesena, Pagano: «Diamanti allenatore positivo e diretto»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
filippo piccoli

Mantova, Piccoli: «La A non mi spaventa, ma non voglio andarci per fare la comparsa»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
palermo cosenza 0-0 (41) viali perna

Perna: «Il Palermo può fare un campionato a sé»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
05f51aed-ed84-4490-a98f-0ce6d4b86156

Vicenza, Zamuner: «Auguro al Palermo di vincere il campionato. Segre è il calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
palermo bari serie b 2-0 (6) caserta

Caserta: «Palermo superiore alle altre, ma dovrà soffrire fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026

Ultimissime

a20260426t040115-m-10-211-97-200-37-2-3-34-f_3051471_20261002214647

Cesena, cambia la proprietà: Melby nuovo presidente del club

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
DeGiorgioConferenza021026

Juve Stabia, De Giorgio: «Le vicende extracalcistiche ci hanno condizionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
832897671_918899667723190_3907703957296896171_n

Nations League: pari a reti bianche tra Italia e Francia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
main2946b

Sudtirol, Possanzini: «Stiamo lavorando bene, prepareremo la partita contro l’Ascoli strategicamente»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
pecchia-pre-entella-e1789740700868

Cremonese, Pecchia: «La sosta un periodo fondamentale, alla ripresa dovremo farci trovare pronti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026