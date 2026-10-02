Cesena, cambia la proprietà: Melby nuovo presidente del club

Cambio societario in casa Cesena. Il club bianconero, attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, ha reso noto il cambio di proprietà, con Mike Melby che è diventato il nuovo presidente.

Questo il comunicato del club:





“Cesena FC comunica che l’assemblea ordinaria dei soci, tenutasi giovedì 24 settembre 2026, ha elevato a quattro il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ed ha nominato consigliere Michael J. DeLuca Melby attribuendo allo stesso la carica di Presidente. John Frank Aiello e Anthony Scotto, già Copresidenti del Cesena FC, hanno contestualmente assunto la carica di Vicepresidenti e Massimo Agostini continuerà nel ruolo di Consigliere”.