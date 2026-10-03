Il Tirreno: “Empoli, Andreoletti prepara la sfida al Palermo: pressing alto e possibili novità sulle fasce”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
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L’Empoli continua a lavorare in vista della ripresa del campionato e della sfida contro il Palermo capolista, in programma sabato 10 ottobre al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Il nuovo tecnico Matteo Andreoletti sta sfruttando la sosta per trasmettere alla squadra i propri principi di gioco, senza però preparare rivoluzioni rispetto alla precedente gestione. È quanto evidenzia Il Tirreno analizzando il lavoro dei toscani.

Il programma di ieri prevedeva una doppia seduta di allenamento per gli azzurri, impegnati a recepire il più velocemente possibile le indicazioni tecnico-tattiche di Andreoletti.


A livello di formazione, rispetto alle prime uscite stagionali sotto la guida di Pagliuca, Il Tirreno non prevede grandi cambiamenti. Entrambi i tecnici prediligono infatti il 3-5-2, anche se a cambiare dovrebbe essere soprattutto qualche concetto di gioco.

Andreoletti lavora sul pressing

In questi giorni l’Empoli sta lavorando su alcuni principi specifici. Tra questi, come sottolinea Il Tirreno, c’è la pressione da alzare il più rapidamente possibile nella fase di non possesso.

Un altro aspetto riguarda la possibilità di sganciare maggiormente gli esterni, con l’obiettivo di aumentare il peso offensivo della squadra sulle fasce.

Proprio per questa ragione Andreoletti ha fatto lavorare molto la squadra palla al piede, cercando di affinare quei meccanismi che potrebbero essere utilizzati anche contro il Palermo.

Convocata anche la Primavera

Il nuovo allenatore dell’Empoli ha inoltre convocato la Primavera per una sorta di test in famiglia, utile soprattutto per migliorare i movimenti e valutare la condizione fisica dei giocatori.

L’unica nota dolente della giornata ha riguardato Luca Magnino. Il capitano azzurro ha lasciato anzitempo l’allenamento dopo aver ricevuto una botta.

Nei prossimi giorni, riferisce ancora Il Tirreno, sarà necessario capire se Magnino sarà costretto a fermarsi momentaneamente oppure se potrà continuare regolarmente a lavorare insieme al resto del gruppo.

Qualora il problema dovesse rivelarsi più serio del previsto, Andreoletti dovrebbe affidarsi a Simone Romagnoli e Cristian Cauz sulla linea difensiva.

L’Empoli prosegue quindi la preparazione con un obiettivo preciso: arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida del Castellani contro il Palermo capolista, primo appuntamento dopo la lunga sosta.

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