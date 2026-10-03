Corriere dello Sport: “Palermo, l’autunno della capolista è in trasferta: otto viaggi nelle prossime tredici partite”

Un autunno da vivere soprattutto lontano dal Renzo Barbera. Il Palermo capolista si prepara a un calendario particolarmente impegnativo, con otto trasferte nelle prossime tredici partite, compreso l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Bologna del 15 dicembre. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sarà un ciclo importante per misurare la forza e la personalità della squadra di Filippo Inzaghi lontano dalla propria “comfort zone”.

Al Barbera, infatti, il Palermo ha ottenuto finora il massimo: tre vittorie su tre in campionato, cinque su cinque considerando anche la Coppa Italia. Adesso la capolista dovrà dimostrare di possedere la stessa solidità lontano da casa.





Subito Empoli e Mantova

Come ricostruisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tour comincerà immediatamente alla ripresa dopo una sosta durata oltre venti giorni.

Il Palermo affronterà due trasferte consecutive. La prima sarà a Empoli, contro una squadra che ha appena cambiato allenatore. Subito dopo arriverà la sfida di Mantova, particolarmente affascinante perché, nella situazione attuale di classifica, metterà di fronte la prima e la seconda.

Il calendario continuerà poi a diventare sempre più intenso e Inzaghi potrebbe essere costretto a sfruttare maggiormente la profondità della rosa per gestire impegni ravvicinati e turni infrasettimanali.

Carrarese e poi il big match di Pisa

Dopo il ritorno al Barbera contro la Carrarese, appena 72 ore più tardi il Palermo sarà nuovamente in viaggio per affrontare il Pisa.

Una partita dal significato particolare anche per Inzaghi. Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, due anni fa il tecnico conquistò proprio sotto la Torre la promozione in Serie A, prima di lasciare Pisa e scegliere successivamente Palermo.

Terminata la sfida in Toscana, i rosanero torneranno al Barbera il 1° novembre contro il Vicenza, nel giorno del compleanno del club.

Ad Ascoli contro Brunori, poi Catanzaro

Subito dopo arriverà un altro doppio turno esterno consecutivo.

Il Palermo sarà impegnato nell’anticipo del venerdì sul campo dell’Ascoli, dove ritroverà il grande ex Matteo Brunori. Poi, dopo la nuova sosta del 14 novembre, sarà il momento della trasferta di Catanzaro, contro la squadra che nel maggio precedente ha eliminato i rosanero in semifinale.

Il calendario concederà successivamente un po’ di respiro con due partite consecutive al Barbera contro Südtirol e Benevento.

Verona, Cesena e Bologna: dicembre ancora in viaggio

La fase successiva proporrà però altre tre trasferte nell’arco di quattro partite. Tra gli appuntamenti evidenziati da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport c’è la sfida contro il Verona al Bentegodi, prima di un dicembre ancora particolarmente intenso.

Nella prima metà del mese il Palermo giocherà infatti in trasferta a Cesena e, appena tre giorni più tardi, sarà nuovamente in Emilia-Romagna per affrontare il Bologna il 15 dicembre negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Una sequenza di partite che metterà alla prova profondità della rosa, capacità di gestione e soprattutto rendimento esterno della squadra di Inzaghi.

Palermo, arriva l’Anniversary Pack

Intanto il club ha lanciato anche l’Anniversary Pack, l’offerta dedicata ai tifosi che acquisteranno insieme i biglietti delle prossime due partite casalinghe contro Carrarese e Vicenza, ottenendo un risparmio rispetto all’acquisto dei singoli tagliandi.

Proseguono inoltre le iniziative sociali della società. Il Palermo ha aderito al Twinnin Project, programma di riabilitazione che mette in relazione i club calcistici con gli istituti penitenziari, tra i quali il carcere minorile Malaspina.

Per il Palermo, però, il prossimo grande esame sarà soprattutto sul campo: otto trasferte nelle prossime tredici partite, con un calendario che potrà fornire indicazioni importanti sulla capacità della capolista di mantenere il proprio rendimento anche lontano dal Barbera.