Sampdoria, nuovo scenario in attacco: torna l’idea Bebou
L’infortunio di Danel Sinani spinge la Sampdoria a valutare nuovamente il mercato degli svincolati. Come riportato da Il Secolo XIX, tra i nomi tornati d’attualità c’è quello di Ihlas Bebou, già sondato dal club blucerchiato nei mesi scorsi e attualmente senza squadra dopo l’esperienza all’Hoffenheim.
L’attaccante classe 1994 rappresenterebbe un’opportunità a parametro zero e un profilo duttile per il reparto offensivo di Bernardo Corradi. Prima di un eventuale affondo, però, la Samp dovrà valutare attentamente le sue condizioni fisiche e i margini regolamentari per intervenire sul mercato