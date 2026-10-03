Sampdoria, nuovo scenario in attacco: torna l’idea Bebou

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
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L’infortunio di Danel Sinani spinge la Sampdoria a valutare nuovamente il mercato degli svincolati. Come riportato da Il Secolo XIX, tra i nomi tornati d’attualità c’è quello di Ihlas Bebou, già sondato dal club blucerchiato nei mesi scorsi e attualmente senza squadra dopo l’esperienza all’Hoffenheim.

L’attaccante classe 1994 rappresenterebbe un’opportunità a parametro zero e un profilo duttile per il reparto offensivo di Bernardo Corradi. Prima di un eventuale affondo, però, la Samp dovrà valutare attentamente le sue condizioni fisiche e i margini regolamentari per intervenire sul mercato


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