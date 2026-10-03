Serie C girone C: il Catania ribalta il Crotone nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
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Al “Massimino” il Catania riesce a portare a casa i tre punti, nel match contro il Crotone valido per l’ottava giornata del girone C di Serie C. Un incontro equilibrato, che i siciliani sono riusciti a risolvere nei minuti finali grazie al rigore trasformato da Coda.

Gli Etnei iniziano l’incontro in avanti, ma a trovare il vantaggio al 14′ è la formazione ospite: Dini respinge la conclusione di Barcella, sulla ribattuta arriva Zunno che trova un diagonale di sinistro che si insacca in rete, firmando il suo terzo gol di fila. I calabresi riescono a mantenere il risultato, andando al riposo in vantaggio.


Nella ripresa arriva la reazione del Catania, che al 69′ riesce a trovare il gol del pari: cross dalla sinistra di Cicerelli, all’interno dell’area trova l’ex Palermo Roberto Insigne, che batte Pio Martino e sigla la rete dell’1-1. Nel finale i siciliani riesco a ribaltare il risultato con il rigore trasformato da Coda. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA 

Sorrento — 18

Potenza — 16

Bari — 16

Catania – 13

Picerno — 12

Monopoli — 12

Casertana — 12

Cavese — 11

Audace Cerignola — 10

Scafatese — 10

Inter U23 — 10

Casarano — 10

Salernitana — 9

Foggia — 8

Savoia — 7

Barletta — 7

Giugliano — 7

Altamura — 7

Cosenza — 2

Crotone – 0

 

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