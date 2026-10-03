Serie C girone C: il Catania ribalta il Crotone nel finale. La classifica aggiornata
Al “Massimino” il Catania riesce a portare a casa i tre punti, nel match contro il Crotone valido per l’ottava giornata del girone C di Serie C. Un incontro equilibrato, che i siciliani sono riusciti a risolvere nei minuti finali grazie al rigore trasformato da Coda.
Gli Etnei iniziano l’incontro in avanti, ma a trovare il vantaggio al 14′ è la formazione ospite: Dini respinge la conclusione di Barcella, sulla ribattuta arriva Zunno che trova un diagonale di sinistro che si insacca in rete, firmando il suo terzo gol di fila. I calabresi riescono a mantenere il risultato, andando al riposo in vantaggio.
Nella ripresa arriva la reazione del Catania, che al 69′ riesce a trovare il gol del pari: cross dalla sinistra di Cicerelli, all’interno dell’area trova l’ex Palermo Roberto Insigne, che batte Pio Martino e sigla la rete dell’1-1. Nel finale i siciliani riesco a ribaltare il risultato con il rigore trasformato da Coda. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Sorrento — 18
Potenza — 16
Bari — 16
Catania – 13
Picerno — 12
Monopoli — 12
Casertana — 12
Cavese — 11
Audace Cerignola — 10
Scafatese — 10
Inter U23 — 10
Casarano — 10
Salernitana — 9
Foggia — 8
Savoia — 7
Barletta — 7
Giugliano — 7
Altamura — 7
Cosenza — 2