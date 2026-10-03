Serie C girone A: vincono Pro Vercelli e Desenzano, pari tra Ospitaletto e Renate. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono i match del sabato sera del girone A di Serie C. Una serata ricca di gol ed emozioni, con gli incontri in bilico fino allo scadere. Riesce a portare a casa i tre punti la Pro Vercelli, che si impone per 2-0 nella gara casalinga contro il Carpi: decisive per i padroni di casa le reti di Bertoli e Coccolo. Successo anche per il Desenzano, che vince in trasferta contro il Folgore Caratese. Gli ospiti sbloccano l’incontro al 21′ con Parlato: il vantaggio, però, dura poco con i lombardi che riescono al 28′ a trovare il pari con Pedicillo. Nel finale il Desenzano riesce a riportarsi in avanti con la rete di Biondi, portando a casa i tre punti. Non vanno oltre il pari invece Ospitaletto e Renate. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Folgore Caratese-Desenzano 1-2
Ospitaletto-Renate 1-0
Pro Vercelli-Carpi 2-0
LA CLASSIFICA
Cittadella — 21
Ospitaletto — 15
Brescia — 15
Arzignano — 14
Trento — 13
AlbinoLeffe — 12
Treviso — 12
Alcione Milano — 10
Dolomiti Bellunesi — 10
Desenzano — 10
Pro Vercelli — 9
Lumezzane — 8
Lecco — 8
Pergolettese — 8
Carpi — 6
Folgore Caratese — 6
Juventus U23 — 6
Novara — 6
Giana Erminio — 3
Renate – 3