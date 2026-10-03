Serie C girone A: vincono Pro Vercelli e Desenzano, pari tra Ospitaletto e Renate. I risultati finali e la classifica aggiornata

Si concludono i match del sabato sera del girone A di Serie C. Una serata ricca di gol ed emozioni, con gli incontri in bilico fino allo scadere. Riesce a portare a casa i tre punti la Pro Vercelli, che si impone per 2-0 nella gara casalinga contro il Carpi: decisive per i padroni di casa le reti di Bertoli e Coccolo. Successo anche per il Desenzano, che vince in trasferta contro il Folgore Caratese. Gli ospiti sbloccano l’incontro al 21′ con Parlato: il vantaggio, però, dura poco con i lombardi che riescono al 28′ a trovare il pari con Pedicillo. Nel finale il Desenzano riesce a riportarsi in avanti con la rete di Biondi, portando a casa i tre punti. Non vanno oltre il pari invece Ospitaletto e Renate. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Folgore Caratese-Desenzano 1-2





Ospitaletto-Renate 1-0

Pro Vercelli-Carpi 2-0

LA CLASSIFICA

Cittadella — 21

Ospitaletto — 15

Brescia — 15

Arzignano — 14

Trento — 13

AlbinoLeffe — 12

Treviso — 12

Alcione Milano — 10

Dolomiti Bellunesi — 10

Desenzano — 10

Pro Vercelli — 9

Lumezzane — 8

Lecco — 8

Pergolettese — 8

Carpi — 6

Folgore Caratese — 6

Juventus U23 — 6

Novara — 6

Giana Erminio — 3

Renate – 3