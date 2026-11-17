Palermo, Fabio Pinna premiato come miglior Team Manager dell’anno in Serie B
Importante riconoscimento per il Palermo FC. Fabio Pinna, Team Manager della società rosanero, ha ricevuto il premio “Miglior Team Manager dell’anno” nella categoria Serie B Awards, relativa alla stagione 2025/2026, in occasione del Gran Galà del Calcio – Italian Football Awards.
A comunicarlo è stato lo stesso Palermo FC attraverso il proprio profilo ufficiale LinkedIn, celebrando il riconoscimento assegnato a una figura dello staff dirigenziale rosanero.
Il premio rappresenta un attestato di stima per il lavoro svolto quotidianamente da Pinna al servizio della squadra e della società, valorizzando professionalità, impegno e dedizione.
Nel post pubblicato su LinkedIn, il Palermo ha sottolineato il significato del riconoscimento:
«Un premio che valorizza professionalità, impegno e lavoro quotidiano al servizio della squadra e del Club».
Un riconoscimento prestigioso, dunque, per Fabio Pinna e per il Palermo FC, che vede premiato il lavoro svolto anche dietro le quinte dell’attività sportiva.