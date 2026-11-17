Gabriele Strefezza è pronto a tornare a disposizione del Palermo dopo oltre due mesi di assenza. L’esterno offensivo rosanero ha superato il problema muscolare accusato durante la sfida contro la Sampdoria del 7 settembre, quando, pochi minuti dopo aver segnato ed esultato con la mano all’orecchio per ascoltare il boato del Barbera, era stato costretto a fermarsi.

Adesso il numero 7 ha ripreso ad allenarsi con i compagni e attende soltanto il momento giusto per tornare in campo. Intervistato dalla TGR Sicilia, Strefezza ha raccontato le difficoltà affrontate durante il periodo di recupero e la voglia di contribuire alla corsa del Palermo, ancora imbattuto e primo in classifica.





Strefezza: «Sono stati due mesi duri, ma adesso sto bene»

Il calciatore rosanero ha ripercorso il lungo periodo trascorso lontano dal terreno di gioco, sottolineando anche l’importanza del lavoro mentale svolto durante la riabilitazione.

«Mi è mancato tanto dopo due mesi, è stato impegnativo, duro, però ho lavorato molto anche sulla questione mentale e tutto. Però adesso sto bene e sono rientrato».

Un’assenza pesante per Strefezza, che aveva iniziato la propria stagione trovando il gol contro la Sampdoria prima dell’infortunio.

Come raccontato nel servizio della TGR Sicilia, il suo ritorno comporterà anche una modifica alla lista Over del Palermo, nella quale Luca Mazzitelli aveva preso temporaneamente il suo posto.

Palermo, Strefezza su Mazzitelli: «Spero di giocare insieme a lui»

L’esterno rosanero ha parlato anche del centrocampista arrivato per sostituirlo nella lista dei calciatori utilizzabili in campionato.

«Ha fatto queste partite in cui è entrato al posto mio, ha fatto bene, ha ripreso la forma e adesso manca un mese, dopo rientra in lista e spero di giocare insieme a lui e dare tanta gioia ai tifosi insieme».

Parole che testimoniano il rapporto positivo tra i due calciatori e la volontà di Strefezza di tornare a contribuire ai risultati della squadra.

Il numero 7 spera infatti di poter condividere presto il campo con Mazzitelli, una volta che il centrocampista sarà nuovamente inserito nella lista.

Strefezza esalta il Palermo: «È un gruppo devastante, siamo una famiglia»

Durante la sua assenza, il Palermo ha continuato a ottenere risultati importanti, mantenendo il primato in classifica e conservando l’imbattibilità.

Un percorso che Strefezza ha seguito da vicino, apprezzando soprattutto la compattezza dello spogliatoio.

Ai microfoni della TGR Sicilia, l’attaccante ha espresso parole di grande entusiasmo nei confronti dei compagni.

«È una squadra forte, è un gruppo devastante, è una famiglia. Stare un po’ vicino a loro, si vede che è un bel gruppo, siamo tutti uniti sulla stessa barca».

Un attestato di fiducia nei confronti della formazione allenata da Filippo Inzaghi, che si prepara ad affrontare una fase particolarmente intensa del campionato.

Palermo, Strefezza si allena al 100%: «Aspetto la decisione del mister»

Il rientro tra i convocati potrebbe essere ormai vicino. Il calendario propone tre partite nell’arco di una settimana, offrendo a Inzaghi diverse occasioni per valutare il reinserimento dell’esterno offensivo.

Strefezza ha confermato di aver ripreso a lavorare regolarmente con la squadra, lasciando però allo staff tecnico la decisione sui tempi del ritorno.

«Mi sto allenando con la squadra al 100%, è una decisione del mister, quindi aspettiamo. Voglio che mi trovi bene e al punto giusto, che possa entrare e aiutarla».

Come emerge dall’intervista rilasciata alla TGR Sicilia, il calciatore ha ormai superato la fase più complicata del recupero e punta a ritrovare gradualmente il ritmo partita.

Per Inzaghi si avvicina dunque il momento di riabbracciare un’importante alternativa offensiva, mentre il Palermo continua a preparare i prossimi impegni con l’obiettivo di difendere il primato in Serie B.