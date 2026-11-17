Il Palermo di Filippo Inzaghi si prepara alla ripresa del campionato di Serie B dopo la seconda sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali. Un appuntamento che, almeno guardando ai precedenti, sembra sorridere al tecnico rosanero. Inzaghi, infatti, non ha mai perso una partita alla guida del Palermo dopo una pausa del campionato, confermando una particolare capacità di gestire i periodi senza gare ufficiali.

A evidenziarlo è Pierluigi Capuano sulle pagine del Corriere dello Sport, attraverso un’analisi dedicata al rendimento delle squadre di Serie B nelle partite immediatamente successive alle soste.





Palermo, Inzaghi non ha mai perso dopo una sosta

Il dato più significativo riguarda proprio Filippo Inzaghi. Come sottolinea Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero ha ottenuto due vittorie e tre pareggi nelle cinque partite disputate dopo le soste durante la stagione 2025/26.

A questi risultati si aggiunge il successo conquistato nell’ottobre 2026, quando il Palermo si è imposto per 4-2 sul campo dell’Empoli, ribaltando l’andamento della partita.

Il bilancio complessivo di Inzaghi sulla panchina rosanero è dunque di tre vittorie e tre pareggi in sei incontri successivi alle interruzioni del campionato.

Un rendimento che conferma la continuità della squadra anche dopo periodi di inattività agonistica.

I numeri sono particolarmente interessanti considerando anche l’esperienza precedente dell’allenatore alla guida del Pisa. Nella stagione 2024/25, infatti, i nerazzurri allenati da Inzaghi avevano conquistato 15 dei 18 punti disponibili nelle partite successive alle soste.

Serie B, cosa è successo dopo la prima pausa

La seconda sosta stagionale arriva dopo quella di fine settembre, quando il campionato si era fermato per due settimane in concomitanza con gli impegni delle Nazionali nella Nations League.

Alla ripresa, in occasione della sesta giornata, sette squadre avevano conquistato i tre punti.

Tra queste proprio il Palermo, protagonista della vittoria per 4-2 in rimonta contro l’Empoli.

Successi anche per l’Avellino, che aveva superato la Sampdoria per 4-1, per il Benevento, vittorioso 2-0 contro il Cesena, e per il Pisa, capace di imporsi 3-0 sul campo del Vicenza.

Avevano inoltre vinto il Mantova, 3-1 a Catanzaro, la Carrarese, 2-0 contro il Padova, e il Modena, che aveva battuto il Verona per 3-2.

Tre invece i pareggi: Entella-Juve Stabia 1-1, Südtirol-Ascoli 0-0 e Arezzo-Cremonese 0-0.

Proprio la sesta giornata presenta una particolarità statistica. È stata finora l’unica del campionato con due incontri terminati senza reti, a fronte di appena cinque 0-0 complessivi nelle prime 110 partite della Serie B 2026/27.

Le soste della Serie B: il calendario fino a marzo

L’analisi del Corriere dello Sport, firmata da Pierluigi Capuano, prende in considerazione anche le prossime interruzioni previste dal calendario.

Dopo la pausa di novembre, il campionato si fermerà nuovamente durante le festività natalizie. Le squadre osserveranno uno stop dal 28 dicembre al 9 gennaio, subito dopo la conclusione del girone d’andata.

L’ultima interruzione per gli impegni delle Nazionali è invece programmata a fine marzo, dopo la dodicesima giornata del girone di ritorno.

Si tratta di momenti delicati nella gestione della stagione, durante i quali gli allenatori devono mantenere la condizione atletica e la concentrazione dei propri giocatori.

Palermo e Venezia senza sconfitte nella scorsa stagione

Guardando al campionato precedente, il Palermo aveva dimostrato una notevole regolarità nelle partite successive alle soste.

Nella stagione 2025/26, oltre ai rosanero, soltanto Venezia, Carrarese e Pescara erano riuscite a evitare sconfitte in tutte le cinque gare disputate dopo le interruzioni.

Particolarmente curioso il rendimento del Pescara, che aveva ottenuto una vittoria e quattro pareggi.

Più complicato, invece, il percorso di Catanzaro e Spezia, le uniche due formazioni rimaste senza successi.

I calabresi avevano raccolto tre pareggi e due sconfitte, mentre i liguri avevano conquistato appena un punto, frutto di un pareggio seguito da quattro ko.

Nella speciale classifica delle gare successive alle soste, il Frosinone aveva chiuso al primo posto con 12 punti, davanti al Venezia con 11. Le due formazioni avevano poi conquistato la promozione diretta in Serie A.

Il Monza, invece, si era fermato a sette punti, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Inzaghi tra i migliori, ma il primato è di Fabio Grosso

Il rendimento di Filippo Inzaghi nelle partite successive alle pause conferma una tendenza positiva già emersa nelle precedenti esperienze in panchina.

Tuttavia, il primato assoluto tra gli allenatori presi in esame appartiene a Fabio Grosso.

Alla guida del Sassuolo, nella stagione 2024/25, il tecnico aveva conquistato sei vittorie in altrettante partite disputate dopo una sosta, ottenendo tutti i 18 punti disponibili.

Un rendimento perfetto che rappresenta il riferimento statistico nell’analisi pubblicata dal quotidiano sportivo.

Il Corriere dello Sport, nell’approfondimento di Pierluigi Capuano, evidenzia inoltre come nella stagione 2024/25 la classifica costruita sui risultati successivi alle soste avesse rispecchiato quella finale nelle prime tre posizioni, occupate dalle squadre poi promosse in Serie A.

Una corrispondenza che non si era invece verificata nel 2023/24, quando il Parma figurava soltanto al nono posto e il Venezia al quinto.

Palermo, la ripresa del campionato è un altro esame per Inzaghi

Per il Palermo, attualmente impegnato nella corsa ai vertici della Serie B, la ripartenza dopo la pausa rappresenta un passaggio importante.

I precedenti del tecnico rosanero offrono indicazioni incoraggianti: sei partite senza sconfitte dopo le soste alla guida del Palermo, alle quali si aggiunge l’ottimo rendimento ottenuto con il Pisa.

Numeri che non garantiscono il risultato della prossima partita, ma che testimoniano la capacità di Inzaghi di preparare la squadra anche durante le interruzioni del campionato.

L’obiettivo sarà confermare questa continuità e riprendere il cammino in Serie B con un altro risultato positivo.