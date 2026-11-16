Avellino, occhi puntati sul giovane Di Raimo

L’Avellino guarda già al futuro e continua a monitorare con attenzione i profili più interessanti del panorama calcistico giovanile. Tra i nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo Mario Aiello c’è quello di Manuel Di Raimo, promettente terzino classe 2009 attualmente in forza al Terracina.

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il club biancoverde starebbe valutando la possibilità di acquisirne il cartellino, con l’obiettivo di inserirlo inizialmente nella formazione Primavera e accompagnarne il percorso di crescita.





La concorrenza, però, non manca. Anche il Gubbio ha messo gli occhi sul giovane difensore e starebbe pensando a un progetto differente: aggregarlo direttamente alla prima squadra, offrendogli così un’opportunità immediata nel calcio dei grandi.