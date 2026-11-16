Bari, maxi operazione antidroga: tra i 40 indagati anche l’ex calciatore Luigi Rana

C’è anche un ex calciatore professionista tra gli indagati nell’ambito dell’operazione antidroga denominata Mister 100, condotta all’alba di lunedì 16 novembre dai carabinieri della compagnia di Modugno, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Bari. Si tratta di Luigi Rana, 40 anni, ex attaccante del Bari con un passato in Serie A e numerose esperienze nei campionati minori pugliesi.

L’inchiesta ha portato all’applicazione di 20 misure cautelari: 14 persone sono finite in carcere, cinque agli arresti domiciliari e una è stata sottoposta al divieto di dimora a Modugno e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Complessivamente sono 40 gli indagati.





Operazione Mister 100, scoperto un vasto traffico di droga

Le indagini hanno permesso agli investigatori di ricostruire l’attività di una presunta organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti nei territori di Modugno, Bitonto e Altamura, in provincia di Bari.

Secondo l’accusa, il gruppo sarebbe riconducibile al clan Capriati, organizzazione con base operativa a Bari vecchia e ramificazioni in diversi comuni del territorio.

Il sodalizio avrebbe gestito un sistema capillare di distribuzione di cocaina, hashish e marijuana, utilizzando anche pusher minorenni. Le attività di spaccio sarebbero state organizzate all’interno di un’abitazione privata, in una piazza di Modugno e attraverso consegne direttamente a domicilio.

Le accuse contestate agli indagati, a vario titolo, comprendono associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi da guerra, autoriciclaggio e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Luigi Rana, dall’esordio in Serie A con il Bari all’inchiesta antidroga

Tra le persone coinvolte nell’indagine figura Luigi Rana, ex attaccante che nella stagione 2010/11 aveva collezionato tre presenze in Serie A con la maglia del Bari.

Nel corso di quell’annata aveva anche realizzato una rete in Coppa Italia contro il Livorno.

Successivamente Rana aveva proseguito la propria carriera calcistica tra Serie C, Serie D ed Eccellenza, indossando le maglie di Martina Franca, Barletta, Andria, Mola, Nardò, Gravina, Altamura, Bitonto e Canosa.

L’ex attaccante aveva concluso la propria attività agonistica nel 2023.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Rana avrebbe ricoperto il ruolo di corriere nell’organizzazione, occupandosi del trasporto e della distribuzione di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori ritengono che l’ex calciatore sarebbe stato reclutato proprio per il suo profilo, considerato meno sospetto rispetto a quello di altri componenti del gruppo.

Nel corso della presunta attività illecita avrebbe trasportato anche ingenti quantitativi di cocaina provenienti da canali di approvvigionamento esterni alla regione.

Si tratta di contestazioni formulate nell’ambito delle indagini, sulle quali dovranno pronunciarsi le autorità giudiziarie competenti.

La Dda: «Mafia imprenditoriale»

Durante la conferenza stampa convocata per illustrare i risultati dell’operazione, il procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Bari, Giuseppe Gatti, ha parlato di «mafia imprenditoriale».

L’organizzazione, secondo gli investigatori, non si sarebbe limitata al commercio di droga, ma avrebbe costruito anche una struttura economica per gestire e reinvestire i proventi delle attività illecite.

In particolare, il gruppo avrebbe utilizzato un’impresa edile per immettere nel circuito legale il denaro ricavato dal narcotraffico.

Gli inquirenti hanno spiegato che «per giustificare i proventi illeciti derivanti dalla droga si pagavano stipendi fittizi ad adepti del sodalizio».

Un sistema che avrebbe consentito all’organizzazione di mantenere una presenza costante sul territorio anche quando alcuni componenti venivano arrestati.

Nelle oltre 600 pagine dell’ordinanza cautelare compare una frase attribuita a uno degli appartenenti al gruppo, ritenuta significativa dagli investigatori per descrivere il funzionamento del sodalizio:

«L’importante è che qualcuno di noi resti fuori».

Droga adulterata e un kalashnikov sequestrato

L’inchiesta ha fatto emergere anche particolari sulle modalità di preparazione delle sostanze stupefacenti destinate alla vendita.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la droga sarebbe stata adulterata con sostanze aggiuntive per aumentarne il peso e incrementare i guadagni.

Tra i materiali individuati figurano spray acrilico e creatina, utilizzati, secondo l’accusa, per alterare la composizione degli stupefacenti.

Un altro elemento emerso dalle indagini riguarda i compensi destinati alle persone incaricate di custodire la droga.

I custodi avrebbero ricevuto 100 euro a settimana, circostanza dalla quale deriva il nome dell’operazione, Mister 100.

Nel corso delle attività investigative i carabinieri hanno inoltre sequestrato un fucile d’assalto kalashnikov, modificato attraverso la rimozione del calcio per renderlo più semplice da nascondere e trasportare.

L’operazione rappresenta un importante sviluppo nell’attività di contrasto al narcotraffico nel territorio barese. Le indagini proseguono per definire le responsabilità individuali delle persone coinvolte, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.