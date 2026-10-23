Terremoto in Sicilia, nuova forte scossa alle 15:55 nel Tirreno: magnitudo fino a 5.5, avvertita molto forte a Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
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ULTIM’ORA – La terra torna a tremare in Sicilia. Una nuova violenta scossa di terremoto è stata registrata oggi, venerdì 23 ottobre 2026, alle 15:55, nel Tirreno meridionale, a nord-ovest delle Isole Eolie. Il sisma è stato avvertito con particolare intensità anche a Palermo, dove la popolazione ha percepito nettamente il movimento tellurico. Secondo le prime stime provvisorie dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), la magnitudo sarebbe compresa tra 5 e 5.5.

Il nuovo terremoto si è verificato nella stessa area interessata dallo sciame sismico che dalla mattinata sta coinvolgendo il Tirreno meridionale. In particolare, alle 12:19 era stata registrata un’altra forte scossa di magnitudo 5.5, seguita da ulteriori movimenti tellurici.


A Palermo la scossa delle 15:55 è stata avvertita in maniera particolarmente forte, riportando l’attenzione sulla sequenza sismica in corso. La nuova attività tellurica arriva infatti a poche ore dai precedenti eventi che hanno determinato l’attivazione delle misure precauzionali da parte delle autorità.

La magnitudo comunicata dall’INGV resta al momento provvisoria e potrà essere aggiornata dopo le verifiche strumentali. Si attendono inoltre ulteriori informazioni sulla profondità del terremoto e sull’esatta localizzazione dell’epicentro.

Al momento non sono disponibili segnalazioni confermate di danni a persone o edifici riconducibili all’ultima scossa.

La situazione continua a essere monitorata dagli organismi competenti, mentre resta alta l’attenzione sull’evoluzione dello sciame sismico che sta interessando il Tirreno meridionale.

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