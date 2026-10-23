Palermo-Carrarese, Inzaghi parlerà sabato in conferenza stampa a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (15)

Il Palermo si prepara alla sfida contro la Carrarese, in programma domenica 25 ottobre al Renzo Barbera. Alla vigilia dell’incontro, Filippo Inzaghi interverrà in conferenza stampa sabato 24 ottobre presso il Palermo CFA di Torretta.

Il tecnico rosanero incontrerà i giornalisti per presentare la partita contro la formazione toscana, appuntamento che attende il Palermo dopo le ultime due trasferte di campionato.


Come comunicato dal Palermo FC, l’accesso al centro sportivo sarà consentito esclusivamente agli operatori dell’informazione in possesso dell’accredito stagionale 2026-2027, valido per assistere alle conferenze stampa del club rosanero.

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