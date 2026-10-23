Palermo, Cruciani non ha dubbi: «Se non va in Serie A quest’anno è una follia, è impossibile»

Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico e opinionista televisivo, quest’anno protagonista anche della Kings League, si è espresso sulle possibilità di promozione del Palermo. Durante una diretta social, il giornalista ha risposto alla domanda di un utente sul futuro della formazione rosanero, mostrando grande fiducia nelle possibilità della squadra di Filippo Inzaghi di conquistare la Serie A.

Cruciani non ha avuto esitazioni nel pronosticare il ritorno del Palermo nella massima categoria: «Il Palermo in A? Sì. Se non andasse in Serie A il Palermo quest’anno, ragazzi, sarebbe una follia. È impossibile che non vada in Serie A».





Parole decise, quelle del conduttore, che considera la promozione dei rosanero un obiettivo alla portata della squadra. Un giudizio espresso senza particolari dubbi durante il confronto con gli utenti collegati alla diretta.

Nel corso della conversazione, Cruciani ha commentato anche la situazione del Potenza, attualmente primo nel girone C della Serie C secondo quanto emerso nel dialogo. Alla domanda sulle prospettive della formazione lucana, il conduttore ha risposto: «Crolla, secondo me, il Potenza».

Il passaggio più significativo resta però quello dedicato al Palermo. Per Cruciani, la squadra rosanero dispone delle condizioni per centrare il salto di categoria e un eventuale mancato ritorno in Serie A rappresenterebbe una grande occasione sprecata.