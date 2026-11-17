Terremoto al largo della Sicilia, scossa nel Tirreno: magnitudo 3.8 e profondità di 10 chilometri
La terra torna a tremare nel Tirreno meridionale. Alle 6:51 di martedì 17 novembre 2026, gli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato un terremoto di magnitudo 3.8 in mare, a nord della Sicilia. Un evento che riporta l’attenzione sull’attività sismica nel settore meridionale del Mar Tirreno.
Dove è avvenuto il terremoto
L’epicentro della scossa è stato individuato nel Tirreno meridionale, nel tratto di mare al largo della costa settentrionale siciliana.
La mappa dell’INGV mostra la localizzazione dell’evento in mare, a nord dell’area palermitana.
Il terremoto è stato registrato alle 6:51:43 del 17 novembre 2026, con una magnitudo locale ML 3.8.
La profondità dell’ipocentro è stata calcolata in 10 chilometri.
Si tratta di un dato importante per descrivere le caratteristiche dell’evento, anche se la profondità, da sola, non consente di stabilire quanto una scossa sia stata avvertita nei centri abitati.
Che cosa significa una magnitudo di 3.8
Una magnitudo 3.8 indica un terremoto di entità moderata nella classificazione comunemente utilizzata per descrivere gli eventi sismici.
La possibilità che una scossa venga percepita dipende da diversi fattori, tra cui la distanza dall’epicentro, la profondità, le caratteristiche del terreno e degli edifici.
Nel caso del terremoto del 17 novembre, l’epicentro è stato localizzato in mare e l’ipocentro a 10 chilometri di profondità.
Non sono disponibili, sulla base dei dati forniti, riscontri ufficiali sulla percezione della scossa nei comuni della provincia di Palermo.
Il Tirreno meridionale e l’attività sismica
Il Tirreno meridionale è un’area geologicamente complessa, caratterizzata dalla presenza di strutture tettoniche attive e di sistemi vulcanici sottomarini.
L’attività sismica in questa zona viene costantemente registrata dalla rete di monitoraggio dell’INGV.
La presenza di terremoti nel Tirreno non significa automaticamente che siano attese scosse più forti. La sismologia, infatti, non consente di prevedere con precisione quando e dove si verificherà un terremoto.
Per questo motivo è importante distinguere i dati strumentali dalle ipotesi non confermate.
Nessuna segnalazione di danni confermata
Per la scossa delle 6:51 non sono disponibili, nelle informazioni esaminate, segnalazioni ufficialmente confermate di danni a persone o edifici.
I dati registrati indicano una magnitudo di 3.8 e una profondità di 10 chilometri, mentre eventuali aggiornamenti sulla localizzazione e sugli effetti del terremoto potranno essere pubblicati dagli enti competenti.
Per consultare le rilevazioni ufficiali è possibile fare riferimento al portale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.