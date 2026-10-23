Terremoto a Palermo, Lagalla: «Nessun danno segnalato, possibili evacuazioni precauzionali. Non uscite in mare»
PALERMO – Massima attenzione a Palermo dopo le scosse di terremoto registrate nel Tirreno. Il sindaco Roberto Lagalla interviene sull’emergenza sismica e invita la popolazione alla prudenza, soprattutto nelle zone costiere. Al momento, secondo quanto comunicato dal primo cittadino, non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, ma l’amministrazione comunale sta valutando eventuali provvedimenti precauzionali per garantire la sicurezza pubblica.
Il Comune segue costantemente l’evoluzione della situazione, mantenendo un collegamento diretto con le strutture competenti. Tra le misure prese in considerazione figura anche la possibile evacuazione di alcuni edifici pubblici, un intervento che avrebbe carattere esclusivamente preventivo.
«Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione, in costante raccordo con tutte le strutture competenti. Al momento non ci vengono segnalati danni a persone o cose, ma riteniamo doveroso adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini», ha dichiarato Lagalla.
Il sindaco ha chiarito che l’eventuale allontanamento delle persone da determinate strutture non sarebbe legato a criticità già accertate, ma alla necessità di intervenire tempestivamente in presenza di una situazione sismica in evoluzione.
Particolare attenzione viene rivolta al litorale palermitano, anche alla luce dell’allerta maremoto comunicata dalla Protezione civile. Lagalla ha rivolto un invito esplicito ai cittadini, raccomandando di evitare le uscite in mare e di rispettare scrupolosamente le indicazioni delle autorità.
«Raccomando ai cittadini, in particolare a chi frequenta il litorale, di non uscire in mare e di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti», ha sottolineato il primo cittadino.
L’amministrazione comunale continuerà a monitorare gli sviluppi dell’emergenza e comunicherà eventuali nuove disposizioni attraverso i canali istituzionali. Ulteriori aggiornamenti riguarderanno anche le misure precauzionali che potranno essere adottate nelle prossime ore.