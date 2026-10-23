Carrarese, panchina a sorpresa contro il Palermo: squalificati Pagliuca e il vice, toccherà al match analyst Carbone

Una situazione particolare accompagnerà la Carrarese nella trasferta di domenica contro il Palermo. La formazione toscana dovrà fare a meno sia dell’allenatore Guido Pagliuca sia del suo vice Bruno Batista, entrambi squalificati dopo la partita vinta contro il Modena. A guidare la squadra dalla panchina del Renzo Barbera sarà dunque Riccardo Carbone, match analyst del club apuano.

A riportare la notizia è Claudia Marrone su TuttoMercatoWeb, spiegando come la Carrarese abbia dovuto individuare una soluzione alternativa dopo i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo. Pagliuca è stato fermato per tre giornate e sanzionato con un’ammenda di 3mila euro, mentre Batista dovrà scontare un turno di squalifica.





Come evidenzia Claudia Marrone su TuttoMercatoWeb, il regolamento prevede che in panchina sieda un allenatore regolarmente tesserato e in possesso dell’abilitazione necessaria per guidare una prima squadra di Serie B. In circostanze particolari, tuttavia, è consentito affidare temporaneamente la conduzione tecnica a un altro tesserato della società dotato di Licenza UEFA A.

Una possibilità che ha permesso alla Carrarese di individuare in Riccardo Carbone la figura incaricata di seguire la squadra durante la sfida con i rosanero.

La Licenza UEFA A, come ricorda Claudia Marrone su TuttoMercatoWeb, consente di allenare le formazioni giovanili e le prime squadre fino alla Serie C, oltre ai club di Serie D, e di ricoprire il ruolo di allenatore in seconda nei campionati di Serie A e Serie B.

Per questo motivo, secondo quanto riferito da Claudia Marrone su TuttoMercatoWeb, sarà proprio il match analyst Carbone a prendere posto sulla panchina della Carrarese al Barbera.

Una soluzione insolita per la formazione toscana, che si presenterà a Palermo senza le sue due principali figure tecniche a bordo campo, in una partita che vedrà la squadra di Filippo Inzaghi impegnata a difendere il proprio primato in classifica.