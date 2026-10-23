Carrarese, panchina a sorpresa contro il Palermo: squalificati Pagliuca e il vice, toccherà al match analyst Carbone

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
pagliuca

Una situazione particolare accompagnerà la Carrarese nella trasferta di domenica contro il Palermo. La formazione toscana dovrà fare a meno sia dell’allenatore Guido Pagliuca sia del suo vice Bruno Batista, entrambi squalificati dopo la partita vinta contro il Modena. A guidare la squadra dalla panchina del Renzo Barbera sarà dunque Riccardo Carbone, match analyst del club apuano.

A riportare la notizia è Claudia Marrone su TuttoMercatoWeb, spiegando come la Carrarese abbia dovuto individuare una soluzione alternativa dopo i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo. Pagliuca è stato fermato per tre giornate e sanzionato con un’ammenda di 3mila euro, mentre Batista dovrà scontare un turno di squalifica.


Come evidenzia Claudia Marrone su TuttoMercatoWeb, il regolamento prevede che in panchina sieda un allenatore regolarmente tesserato e in possesso dell’abilitazione necessaria per guidare una prima squadra di Serie B. In circostanze particolari, tuttavia, è consentito affidare temporaneamente la conduzione tecnica a un altro tesserato della società dotato di Licenza UEFA A.

Una possibilità che ha permesso alla Carrarese di individuare in Riccardo Carbone la figura incaricata di seguire la squadra durante la sfida con i rosanero.

La Licenza UEFA A, come ricorda Claudia Marrone su TuttoMercatoWeb, consente di allenare le formazioni giovanili e le prime squadre fino alla Serie C, oltre ai club di Serie D, e di ricoprire il ruolo di allenatore in seconda nei campionati di Serie A e Serie B.

Per questo motivo, secondo quanto riferito da Claudia Marrone su TuttoMercatoWeb, sarà proprio il match analyst Carbone a prendere posto sulla panchina della Carrarese al Barbera.

Una soluzione insolita per la formazione toscana, che si presenterà a Palermo senza le sue due principali figure tecniche a bordo campo, in una partita che vedrà la squadra di Filippo Inzaghi impegnata a difendere il proprio primato in classifica.

Altre notizie

palermo cesena 2-0 (2) tifosi curva nord

Palermo-Carrarese, Curva Nord esaurita: ultimi biglietti disponibili per la sfida del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
floro-flores-benevento-calcio-e1763214851951

Arezzo-Benevento, Floro Flores: «Non è una partita come le altre, avversario da non sottovalutare»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
Screenshot 2026-10-23 130517

Sudtirol, Possanzini verso la Sampdoria: «Dovremo essere pronti mentalmente, sarà fondamentale l’approccio alla partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, prosegue la preparazione in vista della Carrarese: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
9759270_12125636_avellino_palermo_nesta_probabili_formazioni

Avellino, Nesta verso il Padova: «Dobbiamo essere pronti alla loro aggressività e al loro piano di contenimento»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo femminile woman

Palermo, weekend ricco di impegni per il settore giovanile: doppia sfida alla Roma. Primavera a Salerno, Women in cerca di riscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
SCHIRA

Palermo, primo contratto da professionista per il giovane Salvatore Amato. Accordo fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo sampdoria 3-1 (83) pohjanpalo

Palermo, al via il primo concorso Pinkers: in palio 10 maglie autografate da Pohjanpalo. Ecco come partecipare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
Palermo Modena 2-0 (12) cutrona

L’ex Palermo Cutrona sogna il ritorno in A dei rosanero: «Ranocchia mi ha impressionato. Desplanches come un fratello»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
pagliuca

Il Tirreno: “Carrarese, ricorso contro la squalifica di Pagliuca: il club contesta le tre giornate di stop e la multa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (146) tifosi

Repubblica: “Palermo, il Barbera torna a riempirsi: già 30mila biglietti. Inzaghi sogna la quarta vittoria consecutiva”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo mantova logo coppa italia (93) inzaghi d'angelo

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera è un fortino contro le piccole: 17 vittorie su 17. Inzaghi punta a proseguire la serie”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026

Ultimissime

pagliuca

Carrarese, panchina a sorpresa contro il Palermo: squalificati Pagliuca e il vice, toccherà al match analyst Carbone

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
Palermo-Cesena 0-0 Serie B (52) lagalla

Terremoto a Palermo, Lagalla: «Nessun danno segnalato, possibili evacuazioni precauzionali. Non uscite in mare»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo cesena 2-0 (2) tifosi curva nord

Palermo-Carrarese, Curva Nord esaurita: ultimi biglietti disponibili per la sfida del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
floro-flores-benevento-calcio-e1763214851951

Arezzo-Benevento, Floro Flores: «Non è una partita come le altre, avversario da non sottovalutare»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
Screenshot 2026-10-23 130517

Sudtirol, Possanzini verso la Sampdoria: «Dovremo essere pronti mentalmente, sarà fondamentale l’approccio alla partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026