IloveBonus: i consigli dalla redazione di fantacalcio

Giorgio Elia Ottobre 23, 2026
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Si aprirà stasera con Torino-Monza l’ottava giornata del campionato di Serie A. Ultime ore, dunque, per schierare le formazioni per gli appassionati del Fantacalcio. Ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, Carmine Cassandra, della redazione di www.Fantacalcio.it, offre i suoi consigli rispondendo ai nostri quesiti, a poche ore dal fischio d’inizio della partita di Torino.

Pio Esposito o Bonny: chi affiancherà Thuram?


«Penso possa avere più chance Bonny. L’ex Parma, infatti, è insieme a Thuram l’attaccante più in forma dell’Inter e difficilmente Chivu lo lascerà fuori. Esposito dovrebbe dunque avere spazio a gara in corso, ma, considerato l’impegno contro una delle peggiori difese del campionato, vanno schierati entrambi, indipendentemente dalla loro titolarità».

Il Napoli ospiterà la Roma. Può essere un azzardo lasciare in panchina Hojlund?

«Nelle leghe a dieci o dodici partecipanti va sicuramente schierato, soprattutto per l’investimento fatto in sede d’asta. In leghe meno numerose, dove magari si ha un parco attaccanti più ampio e ci sono più alternative, si può anche pensare di lasciarlo in panchina».

Quali potrebbero essere le sorprese e le trappole di giornata?

«Le sorprese potrebbero essere tante. Occhio a Camarda, viste le condizioni fisiche non ottimali di Ramos. Attenzione anche a Enem del Bologna, che potrebbe trovare spazio complice l’infortunio di Piccoli. Altre sorprese potrebbero arrivare da N’Dri del Lecce e da Zaniolo, al rientro nell’Udinese, che si aggrapperà al suo numero dieci. Sul tema trappole, attenzione sempre a quei giocatori che hanno disputato le coppe: potrebbe infatti esserci parecchia rotazione».

 

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