Palermo-Carrarese, Curva Nord esaurita: ultimi biglietti disponibili per la sfida del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo cesena 2-0 (2) tifosi curva nord

In vista di Palermo-Carrarese, la Curva Nord dello stadio Renzo Barbera è già sold out. A comunicarlo è stato il Palermo attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ufficiale, nella quale viene annunciato l’esaurimento dei tagliandi per il settore più caldo del tifo palermitano.

Un segnale importante dell’entusiasmo che accompagna la squadra di Filippo Inzaghi in vista del prossimo impegno casalingo. La Curva Nord si prepara dunque a riempirsi e a sostenere i rosanero, confermando ancora una volta il legame tra la squadra e il proprio pubblico.


Ma c’è ancora la possibilità di assicurarsi un posto al Barbera. Nel messaggio diffuso sui social, il club sottolinea infatti che sono disponibili gli ultimi biglietti per Palermo-Carrarese, invitando i tifosi ad affrettarsi per non perdere l’occasione di assistere alla gara.

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