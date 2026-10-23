Palermo trema per il terremoto: registrate tre scosse

Paura a Palermo e lungo la costa per una serie di scosse di terremoto registrate nella mattinata. Secondo i dati riportati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), tre eventi sismici hanno interessato la stessa zona nell’arco di circa un’ora, con magnitudo comprese tra 3.3 e 4.3.

La prima scossa è stata registrata alle 11:04, con una magnitudo di 3.3 e una profondità di 9 chilometri. Successivamente, nel giro di pochi minuti, si sono verificati altri due eventi: uno di magnitudo 4.3 alle 11:51 e un altro di magnitudo 3.6 alle 11:56. La scossa più forte, quella di magnitudo 4.3, è stata localizzata a una profondità di 24 chilometri.





Il sisma è stato avvertito distintamente a Palermo, soprattutto in occasione della scossa più intensa, e in diversi comuni della fascia costiera, dove numerose persone hanno percepito il tremore. Al momento, secondo le informazioni riportate, non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.