Palermo, prosegue la preparazione in vista della Carrarese: il report

Il Palermo continua a lavorare a Torretta in vista della prossima sfida casalinga contro la Carrarese. La squadra rosanero, guidata da Filippo Inzaghi, è scesa in campo questa mattina per proseguire il percorso di avvicinamento al prossimo impegno di campionato.

La seduta si è aperta con una fase di riscaldamento tecnico, caratterizzata dai consueti torelli, utile per attivare i giocatori e lavorare sulla rapidità di esecuzione e sulla precisione nei passaggi.





Successivamente, il gruppo si è concentrato su un’esercitazione dedicata alla tattica offensiva, con l’obiettivo di affinare i movimenti e i meccanismi di gioco nella fase di possesso. A chiudere l’allenamento è stato un lavoro specifico sulle palle inattive a favore, aspetto che potrebbe rivelarsi importante in vista della gara contro la formazione toscana.

Il Palermo prosegue dunque la preparazione al centro sportivo di Torretta, con Inzaghi e il suo staff impegnati a curare i dettagli in vista del prossimo appuntamento davanti al pubblico rosanero.