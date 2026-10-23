Avellino, Nesta verso il Padova: «Dobbiamo essere pronti alla loro aggressività e al loro piano di contenimento»

AVELLINO – In vista del match tra Avellino e Padova, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancoverdi, Alessandro Nesta. Il tecnico ha analizzato le prestazioni della sua squadra finora, spiegando cosa chiede ai suoi calciatori.

«Stiamo cercando di recuperare un po’ di giocatori – ha spiegato Nesta -. Cancellotti sta rientrando, Simic lo stiamo valutando: un giorno bene e uno un po’ così così. Izzo ha avuto la febbre. Ora abbiamo tre partite, dobbiamo capire come gestirle per caratteristiche avversarie e nostre».





Il tecnico ha poi analizzato le prestazioni della sua squadra: «Tante volte non abbiamo la costanza di giocare, poi appena abbiamo la palla iniziamo a giocare bene. Il discorso è questo. lo vorrei sempre la palla, ma dobbiamo accontentarci: esistono sempre gli avversari».

E su cosa vuole da i suoi giocatori, Nesta non ha dubbi: «Il messaggio mio è non accontentarsi. Voglio trasmettere ambizione, che non vuol dire andare in Serie A. La squadra ha fatto vedere un potenziale a tutti noi. Potenziale e ambizione. Non dobbiamo fare i fenomeni, dobbiamo arrivare ai traguardi con qualità e sacrificio, umiltà».

Inoltre, sul match contro il Padova: «Proviamo ad immaginarcela, ma dobbiamo essere pronti sia alla loro aggressività, sia al loro piano di contenimento. Li abbiamo studiati, ma a prescindere da quello che faranno, dobbiamo mettere in campo la nostra forza. Trascinati dallo stadio. Per l’avversario sarà dura, se dovesse essere cosi».

Infine, sul turnover in vista del turno infrasettimanale: «Per me ci sono le prime due e l’ultima. Le prime due devi avere un piano, poi la terza è più difficile. Tanti hanno giocato meno e hanno lavorato meno, chi giocherà si vedrà».