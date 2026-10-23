Palermo, weekend ricco di impegni per il settore giovanile: doppia sfida alla Roma. Primavera a Salerno, Women in cerca di riscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo femminile woman

Palermo, weekend ricco di impegni per il settore giovanile: doppia sfida alla Roma. Primavera a Salerno, Women in cerca di riscatto

Fine settimana intenso per le formazioni del settore giovanile e femminile del Palermo. Saranno otto le squadre rosanero impegnate tra sabato 24 e lunedì 26 ottobre, con un programma che vedrà protagoniste la Primavera, il Palermo Women e le diverse selezioni giovanili. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano le doppie sfide contro la Roma per le formazioni Under 16 e Under 15.


Ad aprire il weekend sarà la Primavera, che sabato 24 ottobre alle ore 14 affronterà la Salernitana allo stadio G. Troisi di Giffoni Valle Piana, nella sesta giornata del girone B di Primavera 2. I giovani rosanero proveranno a dare continuità ai risultati ottenuti nelle precedenti giornate. Sempre sabato, alle ore 15, l’Under 13 sarà impegnata contro l’Avanti Tutta al Campo Delfini di Palermo.

Domenica 25 ottobre toccherà invece al Palermo Women, chiamato a reagire dopo la sconfitta casalinga contro il S. Antonio Abate. La formazione femminile rosanero affronterà l’Academy Abatese alle ore 14.30 allo stadio comunale S. Giacomo di Puglianello, nella terza giornata del girone D di Serie C femminile.

Grande attenzione anche per le sfide contro la Roma. L’Under 15 maschile scenderà in campo domenica alle ore 11 allo Sport Village Tommaso Natale, mentre l’Under 16 affronterà i giallorossi nello stesso impianto alle ore 13.30. Entrambe le gare saranno valide per la settima giornata dei rispettivi campionati nazionali di Serie A e B.

Sempre domenica, l’Under 17 maschile ospiterà l’Avellino alle ore 11 allo stadio Antonio Cardinale di Capaci, mentre l’Under 14 sarà impegnata in trasferta contro il Crotone, con calcio d’inizio fissato alla stessa ora.

A chiudere il programma sarà l’Under 17 femminile, che lunedì 26 ottobre alle ore 17 affronterà il Città di Carini allo Sport Village Tommaso Natale di Palermo.

Il programma completo

Sabato 24 ottobre

Ore 14.00 – Salernitana-Palermo (Primavera 2, girone B, 6ª giornata) – Stadio G. Troisi, Giffoni Valle Piana.

Ore 15.00 – Avanti Tutta-Palermo (Under 14 Regionale Maschile, girone C, 2ª giornata – Under 13 rosanero) – Campo Delfini, Palermo.

Domenica 25 ottobre

Ore 11.00 – Palermo-Avellino (Under 17 Serie A e B, girone C, 7ª giornata) – Stadio Antonio Cardinale, Capaci.

Ore 11.00 – Palermo-Roma (Under 15 Serie A e B, girone C, 7ª giornata) – Sport Village Tommaso Natale, Palermo.

Ore 11.00 – Crotone-Palermo (Under 14 Pro, girone 1, 2ª giornata) – Campo Settore B, Crotone.

Ore 13.30 – Palermo-Roma (Under 16 Serie A e B, girone C, 7ª giornata) – Sport Village Tommaso Natale, Palermo.

Ore 14.30 – Academy Abatese-Palermo Women (Serie C Femminile, girone D, 3ª giornata) – Stadio Comunale S. Giacomo, Puglianello.

Lunedì 26 ottobre

Ore 17.00 – Palermo-Città di Carini (Under 14 Regionale Maschile, girone B, 2ª giornata – Under 17 femminile rosanero) – Sport Village Tommaso Natale, Palermo.

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