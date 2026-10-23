Palermo, primo contratto da professionista per il giovane Salvatore Amato. Accordo fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
SCHIRA

Il Palermo continua a investire sui giovani e guarda al futuro blindando uno dei talenti del proprio settore giovanile. L’attaccante Salvatore Amato, classe 2008, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rosanero, legandosi alla società fino al 2029.

A riportare la notizia è Nicolò Schira, esperto di calciomercato, che attraverso il proprio profilo social ha anticipato i dettagli dell’accordo raggiunto tra il Palermo e il giovane calciatore.


Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, la società rosanero ha deciso di puntare su Amato, assicurandosi le prestazioni dell’attaccante con un contratto pluriennale.

L’indiscrezione diffusa dall’esperto di mercato Nicolò Schira rappresenta un segnale dell’attenzione del Palermo verso la valorizzazione dei giovani del proprio vivaio.

Per Salvatore Amato si tratta di un passaggio importante nel percorso di crescita calcistica. Come anticipato da Schira, il primo accordo professionistico avrà scadenza nel 2029, consolidando il legame tra il classe 2008 e il club di viale del Fante.

Altre notizie

palermo sampdoria 3-1 (83) pohjanpalo

Palermo, al via il primo concorso Pinkers: in palio 10 maglie autografate da Pohjanpalo. Ecco come partecipare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
Palermo Modena 2-0 (12) cutrona

L’ex Palermo Cutrona sogna il ritorno in A dei rosanero: «Ranocchia mi ha impressionato. Desplanches come un fratello»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
pagliuca

Il Tirreno: “Carrarese, ricorso contro la squalifica di Pagliuca: il club contesta le tre giornate di stop e la multa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (146) tifosi

Repubblica: “Palermo, il Barbera torna a riempirsi: già 30mila biglietti. Inzaghi sogna la quarta vittoria consecutiva”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo mantova logo coppa italia (93) inzaghi d'angelo

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera è un fortino contro le piccole: 17 vittorie su 17. Inzaghi punta a proseguire la serie”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo catanzaro 3-2 (22) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo, Pierozzi torna in gruppo. Bani recupera gradualmente, Barba resta in dubbio. Problemi per i biglietti di Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (5) peda

Giornale di Sicilia: “Palermo, tre partite in sette giorni: Inzaghi studia il turnover. Da Peda a Hernani, chi può trovare spazio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo sampdoria 3-1 (80) vavassori

Giornale di Sicilia: “Palermo, Vavassori è diventato insostituibile: 524 minuti, gol e assist. E Bonucci lo osserva”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
Screenshot 2026-10-23 072851

Escl. Jankovic: «Palermo tornerà in A. Niente feeling con Guidolin e su Perin…»

Giorgio Elia Ottobre 23, 2026
Screenshot 2026-10-23 071331

La Nazione: “Trasferta ad alto rischio a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo padova 2-1 (111) gabruelloni inzaghi estevez

Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese, le probabili formazioni: Hernani dal 1′, Bani verso la panchina. Le scelte di Inzaghi e Pagliuca”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo padova 2-1 (101) magnani ceccaroni

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi prepara le rotazioni contro la Carrarese: Bani verso il riposo, chance per Hernani e Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026

Ultimissime

SCHIRA

Palermo, primo contratto da professionista per il giovane Salvatore Amato. Accordo fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo sampdoria 3-1 (83) pohjanpalo

Palermo, al via il primo concorso Pinkers: in palio 10 maglie autografate da Pohjanpalo. Ecco come partecipare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
Palermo Modena 2-0 (12) cutrona

L’ex Palermo Cutrona sogna il ritorno in A dei rosanero: «Ranocchia mi ha impressionato. Desplanches come un fratello»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
pagliuca

Il Tirreno: “Carrarese, ricorso contro la squalifica di Pagliuca: il club contesta le tre giornate di stop e la multa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (146) tifosi

Repubblica: “Palermo, il Barbera torna a riempirsi: già 30mila biglietti. Inzaghi sogna la quarta vittoria consecutiva”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026