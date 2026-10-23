Palermo, primo contratto da professionista per il giovane Salvatore Amato. Accordo fino al 2029

Il Palermo continua a investire sui giovani e guarda al futuro blindando uno dei talenti del proprio settore giovanile. L’attaccante Salvatore Amato, classe 2008, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rosanero, legandosi alla società fino al 2029.

A riportare la notizia è Nicolò Schira, esperto di calciomercato, che attraverso il proprio profilo social ha anticipato i dettagli dell’accordo raggiunto tra il Palermo e il giovane calciatore.





Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, la società rosanero ha deciso di puntare su Amato, assicurandosi le prestazioni dell’attaccante con un contratto pluriennale.

L’indiscrezione diffusa dall’esperto di mercato Nicolò Schira rappresenta un segnale dell’attenzione del Palermo verso la valorizzazione dei giovani del proprio vivaio.

Per Salvatore Amato si tratta di un passaggio importante nel percorso di crescita calcistica. Come anticipato da Schira, il primo accordo professionistico avrà scadenza nel 2029, consolidando il legame tra il classe 2008 e il club di viale del Fante.