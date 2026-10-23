Palermo, al via il primo concorso Pinkers: in palio 10 maglie autografate da Pohjanpalo. Ecco come partecipare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo sampdoria 3-1 (83) pohjanpalo

Il Palermo FC lancia il primo concorso esclusivo dedicato agli iscritti al programma Pinkers, offrendo ai tifosi rosanero la possibilità di vincere una delle 10 maglie ufficiali home autografate da Joel Pohjanpalo.

L’iniziativa prenderà il via il 23 ottobre e si concluderà il 19 novembre 2026, inaugurando una serie di attività pensate per coinvolgere maggiormente i sostenitori del Palermo e premiare il loro senso di appartenenza ai colori rosanero.


La partecipazione è completamente gratuita. I tifosi già iscritti al programma Pinkers potranno accedere direttamente alla sezione “Concorsi” della propria area riservata e aderire all’iniziativa. Chi non è ancora registrato avrà invece la possibilità di iscriversi al programma e partecipare all’estrazione delle maglie firmate dall’attaccante finlandese.

Il concorso rappresenta soltanto la prima delle opportunità offerte dalla community Pinkers, attraverso la quale i sostenitori rosanero potranno prendere parte a sfide e attività dedicate, accumulare punti e accedere a premi ed esperienze esclusive.

Un’iniziativa con cui il Palermo intende rafforzare ulteriormente il rapporto con la propria tifoseria, offrendo nuove occasioni per vivere da protagonisti la passione per il club.

Per partecipare è necessario accedere alla propria area riservata Pinkers sul sito ufficiale del Palermo FC.

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