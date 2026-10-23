Sudtirol, Possanzini verso la Sampdoria: «Dovremo essere pronti mentalmente, sarà fondamentale l’approccio alla partita»

BOLZANO – Alla vigilia del match tra Sudtirol e Sampdoria, valido per l’8a giornata del campionato di Serie BKT 2026-27, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancoscudati, Davide Possanzini.

«È stata una buona settimana di lavoro, nonostante il risultato negativo di Castellammare di Stabia – ha spiegato il tecnico -. Abbiamo analizzato quanto accaduto, cercando di comprendere gli aspetti che non hanno funzionato; non è stata una questione di atteggiamento, perché i ragazzi continuano a lavorare con grande impegno. Dobbiamo compiere un ulteriore passo avanti dal punto di vista della mentalità, imparando a gestire anche i momenti di difficoltà»





Possanzini ha poi analizzato il prossimo match contro la Sampdoria: «Ci siamo concentrati soprattutto sui nostri principi di gioco, nonostante la preparazione di questa gara sia stata particolarmente complessa dal punto di vista strategico. Credo che sarà fondamentale l’approccio alla partita»

Il tecnico non ha inoltre dubbi su cosa vuole dai suoi uomini: «Mi aspetto che la squadra riesca a trasformare la delusione e la frustrazione accumulate dopo l’ultima sconfitta in energia positiva. L’aspetto tattico rimane importante, ma tutto deve partire dall’atteggiamento, dalla concentrazione e dalla disponibilità a disputare una partita intensa. Dovremo essere pronti mentalmente»

Infine, Possanzini fa il punto sulle condizioni della sua squadra: «Alcune scelte saranno condizionate dalle assenze, ma valuteremo soprattutto ciò di cui avremo bisogno contro la Sampdoria. Sappiamo di avere tre partite nell’arco di una settimana, tuttavia vogliamo concentrarci esclusivamente sul prossimo impegno, senza pensare già alla gara successiva. Abbiamo diverse soluzioni e cercheremo di individuare quelle più adatte alle caratteristiche della partita. L’importante sarà avere una squadra pronta a dare il massimo»