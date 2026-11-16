Palermo, ripresa la preparazione a Torretta: possesso palla e partitella verso il Catanzaro
Il Palermo è tornato al lavoro. Dopo due giorni di riposo, la formazione allenata da Filippo Inzaghi ha ripreso oggi pomeriggio, lunedì 16 novembre, la preparazione al Palermo CFA di Torretta in vista della prossima sfida di campionato contro il Catanzaro.
Come comunicato dal club rosanero attraverso il report ufficiale dell’allenamento, la seduta è iniziata con una fase di riscaldamento, seguita da un’esercitazione dedicata al possesso palla.
Successivamente, i calciatori hanno disputato una partita, mentre la sessione si è conclusa con un lavoro aerobico.
Il Palermo proseguirà nei prossimi giorni la preparazione in vista della trasferta di sabato 21 novembre contro il Catanzaro, in programma alle ore 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo.
La squadra di Inzaghi punta a presentarsi nelle migliori condizioni alla ripresa del campionato, con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica.