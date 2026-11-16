Corriere dello Sport: “Palermo, Augello è il robocop rosanero: 990 minuti giocati e tre assist. Inzaghi non rinuncia mai a lui”

Tommaso Augello è l’uomo instancabile del Palermo. Il terzino sinistro rosanero è l’unico calciatore della squadra di Filippo Inzaghi ad aver disputato tutti i minuti delle prime undici giornate di Serie B. Un primato che testimonia l’affidabilità e la continuità di rendimento del numero 3, diventato uno dei punti fermi della formazione capolista.

Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Augello ha giocato tutti i 990 minuti regolamentari fin qui disputati, ai quali vanno aggiunti gli abbondanti recuperi concessi durante le partite, superando così quota mille minuti effettivamente trascorsi in campo.





Palermo, Augello sempre presente: nessuno come lui

Sono diversi i calciatori del Palermo che hanno preso parte a tutte le undici partite di campionato. Tra questi figurano Cassandro, Ranocchia, Vavassori, Johnsen, Pohjanpalo ed Estevez, quest’ultimo partito titolare soltanto in due occasioni.

Nessuno, però, ha raggiunto il minutaggio di Augello, sempre schierato dal primo all’ultimo minuto.

Un dato che non sorprende considerando il percorso del difensore milanese, che ha recentemente compiuto 32 anni.

Come evidenzia Paolo Vannini del Corriere dello Sport, Augello aveva già dimostrato una straordinaria resistenza fisica durante le precedenti esperienze in Serie A con Sampdoria e Cagliari.

Anche nella scorsa stagione, la sua prima in maglia rosanero, aveva collezionato 42 presenze in altrettante gare ufficiali.

Soltanto in due occasioni non era partito titolare: nella sfida di Coppa Italia a Udine e nella partita casalinga contro il Catanzaro, penultima giornata della stagione regolare. In entrambe le circostanze era comunque subentrato.

Un punto di forza sulla sinistra: l’intesa con Johnsen e Vavassori

La continuità di Augello non riguarda soltanto le presenze, ma anche la qualità delle prestazioni.

Il terzino riesce a garantire un contributo costante sia nella fase offensiva sia in quella difensiva, affrontando con attenzione anche gli avversari più rapidi e impegnativi.

La sua intesa sulla corsia sinistra con Dennis Johnsen rappresenta uno dei meccanismi più riconoscibili del Palermo di Inzaghi.

Lo stesso accade quando su quella fascia si sposta Dominic Vavassori, con Augello capace di accompagnare l’azione e creare opportunità attraverso cross e passaggi filtranti.

Secondo l’analisi di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il numero 3 è diventato una garanzia tattica per una squadra che punta a consolidare il proprio primato in classifica.

Augello, tre assist decisivi: meglio di lui soltanto Johnsen

I numeri confermano l’importanza del terzino anche nella costruzione offensiva.

Augello ha già realizzato tre assist in campionato, secondo soltanto a Dennis Johnsen, che guida la graduatoria interna con cinque passaggi vincenti.

Il primo assist è arrivato nella sfida contro la Sampdoria, quando ha servito Gabriel Strefezza.

Il secondo è stato particolarmente importante: un lancio preciso per Johnsen, che ha dato il via alla rimonta del Palermo nella delicata trasferta contro il Pisa all’Arena Garibaldi.

Il terzo, invece, è arrivato contro il Vicenza. Dopo aver recuperato il pallone, Augello ha servito Vavassori nell’azione che ha portato alla rete del 3-1.

Tre episodi che dimostrano quanto il suo contributo sia importante anche negli ultimi metri.

Il gol ad Arezzo e la fiducia di Inzaghi

Augello ha lasciato il segno anche in zona gol.

Pur non essendo la finalizzazione una delle sue caratteristiche principali, il terzino ha realizzato una rete pesantissima nella trasferta contro l’Arezzo.

Una conclusione potente di prima intenzione, arrivata in pieno recupero, che ha deciso una partita particolarmente complicata per il Palermo.

Un episodio che si aggiunge alle numerose prestazioni positive offerte dall’esterno rosanero.

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Augello non mostra segnali di affaticamento e continua a garantire un rendimento elevato, tanto che Inzaghi fatica a rinunciare a lui anche soltanto per pochi minuti.

Palermo, Bozzolan aspetta il suo momento: possibili rotazioni sulla fascia

Alle spalle di Augello, tuttavia, il Palermo dispone di un’alternativa sulla quale la società e lo staff tecnico ripongono grande fiducia.

Si tratta di Andrea Bozzolan, giovane esterno sinistro che potrebbe trovare maggiore spazio nelle prossime settimane.

Il calendario proporrà infatti numerose partite ravvicinate e sarà necessario gestire le energie dell’intero organico.

Non è quindi escluso che Inzaghi possa concedere ad Augello qualche turno di riposo, affidandosi a Bozzolan per garantire continuità sulla fascia sinistra.

Per il momento, però, il numero 3 resta un punto fermo della squadra rosanero.

Undici partite, 990 minuti regolamentari, tre assist e un gol decisivo: numeri che raccontano l’importanza di Tommaso Augello nel Palermo capolista.