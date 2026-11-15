Palermo Women-Pink Bari 3-2: Di Salvo, Gippetto e Dragotto firmano la vittoria rosanero
Continua la striscia di risultati positivi del Palermo Women, che conquista un’altra importante vittoria casalinga nel campionato di Serie C Femminile.
La formazione allenata da Emanuele Chiappara ha superato per 3-2 il Pink Bari Calcio Femminile nella gara valida per la quinta giornata del Girone D.
Le rosanero trovano la via del gol al 13′ con Di Salvo, mentre nella ripresa arrivano le reti di Gippetto al 55′ e Dragotto al 68′.
Tre marcature decisive per conquistare il successo contro la formazione pugliese, capace di andare a segno due volte.
Una vittoria che permette al Palermo Women di allungare la propria striscia di risultati positivi e confermare il buon momento della squadra guidata da Chiappara.
PALERMO WOMEN-PINK BARI CALCIO FEMMINILE 3-2
Marcatrici Palermo Women: 13′ Di Salvo, 55′ Gippetto, 68′ Dragotto.