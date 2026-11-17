Buone notizie in casa Palermo in vista della trasferta di sabato contro il Catanzaro. Filippo Inzaghi è pronto a tornare a dirigere gli allenamenti dopo alcuni giorni di riposo, mentre dall’infermeria arrivano segnali incoraggianti soprattutto per Gabriel Strefezza. L’esterno offensivo ha infatti ripreso a lavorare con i compagni dopo aver superato la lesione alla gamba sinistra.

Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero tornerà oggi operativo dopo il riacutizzarsi della tonsillite accusata in seguito alla trasferta di Ascoli.





Palermo, Inzaghi torna in campo dopo la tonsillite

L’allenatore aveva già dovuto fare i conti con la tonsillite nei giorni precedenti alla sfida contro l’Ascoli. Dopo la partita, il problema si era ripresentato, rendendo necessario un periodo di riposo.

Adesso le sue condizioni sono migliorate e Inzaghi è pronto a riprendere personalmente la guida delle sedute.

La squadra, intanto, ha ricominciato ieri la preparazione al Palermo CFA di Torretta, sostenendo un allenamento pomeridiano in vista della gara del Ceravolo.

Come sottolinea Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, tra le notizie più importanti della ripresa figura il ritorno in gruppo di alcuni calciatori che erano stati costretti a fermarsi.

Palermo, Strefezza torna in gruppo: da valutare il cambio nella lista Over

La novità più significativa riguarda Gabriel Strefezza.

L’attaccante rosanero ha superato la lesione alla gamba sinistra e ieri ha lavorato insieme ai compagni, avvicinandosi ulteriormente al ritorno a disposizione di Inzaghi.

Resta però da stabilire quando potrà essere nuovamente convocato.

Il suo rientro è infatti legato anche alla gestione della lista Over del campionato. Durante l’assenza di Strefezza, il Palermo aveva inserito Luca Mazzitelli al suo posto.

Sarà quindi necessario valutare quando effettuare nuovamente il cambio, consentendo all’esterno offensivo di tornare tra i calciatori utilizzabili in Serie B.

Secondo quanto evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il recupero fisico è ormai completato, ma i tempi della convocazione restano ancora da definire.

Vavassori recuperato, Palumbo verso Catanzaro. Barba ancora fermo

Segnali positivi arrivano anche da Dominic Vavassori.

Il giovane attaccante, che aveva dovuto rinunciare agli impegni con l’Italia Under 21 a causa dell’influenza, si è allenato regolarmente in gruppo.

Per la trasferta contro il Catanzaro, inoltre, appare molto probabile il rientro di Filippo Palumbo tra i calciatori a disposizione.

Il fantasista ha svolto ieri mattina un lavoro personalizzato, proseguendo il percorso di recupero.

Situazione differente per Federico Barba, che resta ancora fermo e non ha ripreso ad allenarsi con i compagni.

Lo staff tecnico continuerà a monitorare le condizioni degli indisponibili nei prossimi giorni, con l’obiettivo di recuperare il maggior numero possibile di elementi per la sfida di sabato.

Palermo Primavera, secondo test contro Malta Under 21

Intanto, proseguono anche gli impegni internazionali della Primavera rosanero.

Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la formazione allenata da Cristiano De Angelis scenderà in campo oggi a Ta’ Qali, alle ore 18, per disputare la seconda amichevole contro la Nazionale Under 21 di Malta.

Nel primo confronto, i giovani rosanero erano stati sconfitti per 2-0.

La Primavera del Palermo, attualmente quarta in campionato e ancora imbattuta dopo otto giornate, avrà quindi un’altra occasione per confrontarsi con una selezione nazionale.

Per la prima squadra, invece, l’attenzione resta concentrata sulla trasferta di Catanzaro, con Inzaghi nuovamente operativo e diversi calciatori sulla strada del pieno recupero.