Padova, Calabro: «Contro il Palermo abbiamo fatto una buona partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
palermo padova 2-1 (76) calabro

Dopo l’amichevole del suo Padova contro la formazione primavera, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei biancoscudati, Antonio Calabro, facendo il punto sul momento della sua squadra e tornando a parlare del match perso prima della sosta contro il Palermo.

«Il bilancio positivo perché abbiamo dato continuità di minutaggio a tutta la squadra – ha spiegato il tecnico – nessuno si è fatto male, continuiamo a dare allenamenti a tutti e sono stati due buoni test per l’aspetto fisico, mentale».


Calabro ha poi lanciato uno sguardo a quella che sarà la ripresa del campionato: «Abbiamo programmato dei doppi allenamenti e abbiamo dato il carico giusto per restare in linea col programma. Avremo i giusti giorni per iniziare al meglio, con la carrarese sarà importante per il Padova a prescindere da quello che sarà l’avversario, non posso negare che non sarà la stessa cosa, ma è una partita importante per il contesto e perché hanno cambiato allenatore»

Infine, il tecnico torna a parlare del match perso contro il Palermo: «È stata una buona partita a cospetto delle ultime, senza dimenticare le altre, è ovvio che questa squadra ha bisogno di tanto tempo soprattutto per prendere i concetti mentali, io sono contento guardiamo partita per partita. Può dipendere anche dal coefficiente di difficoltà degli avversari incontrati, stiamo lavorando nelle situazioni di possesso e non possesso, e nel recupero palle»

 

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