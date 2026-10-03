Padova, Calabro: «Contro il Palermo abbiamo fatto una buona partita»
Dopo l’amichevole del suo Padova contro la formazione primavera, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei biancoscudati, Antonio Calabro, facendo il punto sul momento della sua squadra e tornando a parlare del match perso prima della sosta contro il Palermo.
«Il bilancio positivo perché abbiamo dato continuità di minutaggio a tutta la squadra – ha spiegato il tecnico – nessuno si è fatto male, continuiamo a dare allenamenti a tutti e sono stati due buoni test per l’aspetto fisico, mentale».
Calabro ha poi lanciato uno sguardo a quella che sarà la ripresa del campionato: «Abbiamo programmato dei doppi allenamenti e abbiamo dato il carico giusto per restare in linea col programma. Avremo i giusti giorni per iniziare al meglio, con la carrarese sarà importante per il Padova a prescindere da quello che sarà l’avversario, non posso negare che non sarà la stessa cosa, ma è una partita importante per il contesto e perché hanno cambiato allenatore»
Infine, il tecnico torna a parlare del match perso contro il Palermo: «È stata una buona partita a cospetto delle ultime, senza dimenticare le altre, è ovvio che questa squadra ha bisogno di tanto tempo soprattutto per prendere i concetti mentali, io sono contento guardiamo partita per partita. Può dipendere anche dal coefficiente di difficoltà degli avversari incontrati, stiamo lavorando nelle situazioni di possesso e non possesso, e nel recupero palle»