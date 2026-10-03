Palermo, prosegue la preparazione in vista dell’Empoli: il report

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Allenamento mattutino oggi al centro sportivo di Torretta per il Palermo di Filippo Inzaghi. Come comunicato sui canali ufficiali del club, i rosanero hanno iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, per poi dedicarsi a un’esercitazione sul possesso palla.

La sessione è proseguita con una partitella 9 contro 9, utile per lavorare su ritmo e situazioni di gioco. La squadra ha dunque continuato la propria preparazione agli ordini di mister Inzaghi, in vista del prossimo match contro l’Empoli.


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