Palermo, prosegue la preparazione in vista dell’Empoli: il report

Allenamento mattutino oggi al centro sportivo di Torretta per il Palermo di Filippo Inzaghi. Come comunicato sui canali ufficiali del club, i rosanero hanno iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, per poi dedicarsi a un’esercitazione sul possesso palla.

La sessione è proseguita con una partitella 9 contro 9, utile per lavorare su ritmo e situazioni di gioco. La squadra ha dunque continuato la propria preparazione agli ordini di mister Inzaghi, in vista del prossimo match contro l’Empoli.



