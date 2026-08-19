Escl. Balzarini: «Perin-Palermo operazione fattibile. La volontà del giocatore…»

Giorgio Elia Agosto 19, 2026
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«Credo che il trasferimento di Perin al Palermo sia abbastanza vicino. Per ciò che so, c’è il desiderio da parte del ragazzo di giocare e penso sia rimasto scottato dall’arrivo di Vicario. Il mancato arrivo di Martinez forse lo aveva indotto a pensare che sarebbe diventato lui il titolare. Mi risulta che l’offerta del Palermo sia abbastanza vantaggiosa dal punto di vista economico. Per tutte queste ragioni, quello di Perin al Palermo lo reputo un trasferimento abbastanza fattibile».

Questo il pensiero, ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, di Gianni Balzarini, giornalista di SportMediaset ed esperto delle vicende della Juventus.


Cosa pensa di questa operazione?

«Perin merita sicuramente di giocare e mi aspettavo potesse diventare il portiere titolare della Juventus. Oltre a essere un ottimo giocatore, è una bravissima persona, un vero uomo spogliatoio. Non mi stupisce, dunque, che il Palermo gli abbia messo gli occhi addosso».

L’arrivo di Perin sarebbe la ciliegina sulla torta che farebbe salire ulteriormente le quotazioni dei rosanero nella lotta alla promozione?

«Penso proprio di sì, perché il Palermo si può considerare una squadra di Serie A parcheggiata in B. Il progetto del City Football Group è importante ed è orientato al ritorno nella massima serie, dove squadra, tifosi e città meritano di stare».

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