Carrarese, UFFICIALE: ceduto Bleve al Lecce
Si separano le strade di Marco Bleve e la Carrarese. Attraverso un comunicato sui propri canali, i toscani hanno ufficializzato la cessione di Marco Bleve al Lecce. L’estremo difensore, classe 1995, approda in giallorosso a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2028.
Questo il comunicato del club:
“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bleve dalla Carrarese Calcio 1908, che occuperà uno dei 4 posti della lista riservati agli over 23 formati dal club. Il portiere salentino classe 1995, che vestirà la maglia numero 1, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028″