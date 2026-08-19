Carrarese, UFFICIALE: ceduto Bleve al Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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Si separano le strade di Marco Bleve e la Carrarese. Attraverso un comunicato sui propri canali, i toscani hanno ufficializzato la cessione di Marco Bleve al Lecce. L’estremo difensore, classe 1995, approda in giallorosso a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2028.

Questo il comunicato del club:


“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bleve dalla Carrarese Calcio 1908, che occuperà uno dei 4 posti della lista riservati agli over 23 formati dal club. Il portiere salentino classe 1995, che vestirà la maglia numero 1, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028″

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