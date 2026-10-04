Serie B, Vavassori tra i gioielli Under 21: vale 7,5 milioni. Il talento dell’Atalanta brilla in prestito al Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (55) vavassori palumbo

Dominic Vavassori è sul podio dei giovani più preziosi della Serie B. Il talento classe 2006, arrivato al Palermo dall’Atalanta in prestito secco, occupa il terzo posto nella graduatoria degli Under 21 del campionato cadetto per valore di mercato, con una valutazione di 7,5 milioni di euro. Davanti al rosanero soltanto Licina della Cremonese e Biondini dell’Empoli.

La classifica dei gioielli Under 21 della Serie B mette in evidenza il valore raggiunto da Dominic Vavassori. L’attaccante ventenne del Palermo viene valutato 7,5 milioni di euro e si piazza al terzo posto assoluto.


Un dato particolarmente significativo per i rosanero, considerando che Vavassori è di proprietà dell’Atalanta ed è arrivato a Palermo con la formula del prestito secco.

Vavassori terzo: davanti soltanto Licina e Biondini

Al comando della graduatoria c’è Licina della Cremonese, 19 anni, con un valore di mercato di 10 milioni di euro.

Seconda posizione per Biondini dell’Empoli: appena 17 anni e una valutazione di 8 milioni.

Subito dietro c’è Vavassori. Il giocatore del Palermo, a 20 anni, raggiunge quota 7,5 milioni, precedendo diversi giovani considerati tra i prospetti più interessanti del campionato.

I gioielli Under 21 della Serie B: tutti i valori

La graduatoria riportata assegna questi valori:

1. Licina (Cremonese) – 19 anni – 10 milioni di euro

2. Biondini (Empoli) – 17 anni – 8 milioni di euro

3. Vavassori (Palermo) – 20 anni – 7,5 milioni di euro

4. Rispoli – 20 anni – 6 milioni di euro

5. Rao (Pisa) – 20 anni – 6 milioni di euro

6. Martinelli (Avellino) – 20 anni – 5 milioni di euro

7. Vural (Pisa) – 20 anni – 5 milioni di euro

8. Pafundi – 20 anni – 4,5 milioni di euro

9. Tomasevic – 20 anni – 4 milioni di euro

10. Le Borgne – 20 anni – 4 milioni di euro

11. Bozhinov (Pisa) – 21 anni – 4 milioni di euro.

Per il Palermo spicca dunque soprattutto il terzo posto di Vavassori. Il suo cartellino rimane nelle mani dell’Atalanta, ma il giovane sta vivendo la stagione in rosanero con la formula del prestito secco. Una presenza che consente a Inzaghi di avere a disposizione uno dei talenti Under 21 con la valutazione più elevata dell’intera Serie B.

 

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